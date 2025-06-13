Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда

Звучит неожиданно, но у этого лайфхака есть вполне логичное объяснение: ополаскиватель для рта изначально создавался как антисептик. А значит, его можно использовать не только для ухода за полостью рта, но и для… стирки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Что это дает

Эта жидкость отлично справляется с неприятными запахами благодаря содержащемуся в ней спирту и антисептикам. Особенно полезна она в тех случаях, когда в барабане появляется затхлый аромат или запах плесени.

Также она помогает вернуть белизну вещам — спирт способен растворять лёгкие пятна и осветлять посеревшие участки ткани. При этом полотенца становятся мягче, а одежда — приятнее на ощупь.

Как использовать

Если вдруг закончился привычный кондиционер, не беда — замените его обычным спиртовым ополаскивателем для рта (главное — негелевым). Достаточно 100-150 мл. Его можно налить прямо в барабан стиральной машины или в отсек для ополаскивателя. Это поможет избавиться даже от остатков порошка.

Что внутри

Ополаскиватель обычно содержит:

воду,

спирт,

антибактериальные добавки,

эфирные масла,

ароматизаторы,

иногда — фтор, подсластители и консерванты.

Конечно, такой состав лучше не пить. Но в роли дезинфектора и освежителя он показывает себя с неожиданно хорошей стороны.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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