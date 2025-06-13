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Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда

Недвижимость

Звучит неожиданно, но у этого лайфхака есть вполне логичное объяснение: ополаскиватель для рта изначально создавался как антисептик. А значит, его можно использовать не только для ухода за полостью рта, но и для… стирки.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Что это дает

Эта жидкость отлично справляется с неприятными запахами благодаря содержащемуся в ней спирту и антисептикам. Особенно полезна она в тех случаях, когда в барабане появляется затхлый аромат или запах плесени.

Также она помогает вернуть белизну вещам — спирт способен растворять лёгкие пятна и осветлять посеревшие участки ткани. При этом полотенца становятся мягче, а одежда — приятнее на ощупь.

Как использовать

Если вдруг закончился привычный кондиционер, не беда — замените его обычным спиртовым ополаскивателем для рта (главное — негелевым). Достаточно 100-150 мл. Его можно налить прямо в барабан стиральной машины или в отсек для ополаскивателя. Это поможет избавиться даже от остатков порошка.

Что внутри

Ополаскиватель обычно содержит:

  • воду,
  • спирт,
  • антибактериальные добавки,
  • эфирные масла,
  • ароматизаторы,
  • иногда — фтор, подсластители и консерванты.

Конечно, такой состав лучше не пить. Но в роли дезинфектора и освежителя он показывает себя с неожиданно хорошей стороны.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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