Обычная бутылка — смертельное оружие для микробов

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Обычный уксус, который почти всегда есть на кухне, может оказаться сильным союзником в борьбе за чистоту. Главное — знать, как его правильно использовать.

Фото: pxhere яблочный уксус

В его основе — уксусная кислота, которая обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Обычно в бытовом уксусе её концентрация составляет 3-6%. Но для реального дезинфицирующего эффекта этого недостаточно — нужна усиленная формула, которую часто называют чистящим уксусом.

Когда уксус действительно работает

Исследования показали: 5-10% уксусная кислота может уничтожать множество бактерий и грибков — например, P. aeruginosa, E. coli, S. aureus и C. albicans. Также был зафиксирован вируцидный эффект — особенно против инкапсулированных вирусов и вируса вакцинии, вызывающего сыпь и жар.

Применение уксуса в стирке тоже даёт результат: он снижает количество патогенов на одежде, если используется в высокой концентрации. Однако обычный белый уксус из кухни не справится с серьёзной дезинфекцией.

Что важно помнить

Эффективность уксуса растёт с концентрацией — разбавленный раствор почти бесполезен.

При использовании в быту лучше применять чистящий уксус, а не пищевой.

Комбинирование с лимонной кислотой усиливает действие.

Против отдельных штаммов (например, S. aureus) уксус может оказаться слабым.

Не стоит использовать уксус как замену медицинским дезинфекторам — особенно в домах с пожилыми, детьми, беременными или людьми с ослабленным иммунитетом.

И, конечно, чистящий уксус не предназначен для приёма внутрь — даже если он выглядит безопасно.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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