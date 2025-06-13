Обычная бутылка — смертельное оружие для микробов

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1:54
Недвижимость

Обычный уксус, который почти всегда есть на кухне, может оказаться сильным союзником в борьбе за чистоту. Главное — знать, как его правильно использовать.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

В его основе — уксусная кислота, которая обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами. Обычно в бытовом уксусе её концентрация составляет 3-6%. Но для реального дезинфицирующего эффекта этого недостаточно — нужна усиленная формула, которую часто называют чистящим уксусом.

Когда уксус действительно работает

Исследования показали: 5-10% уксусная кислота может уничтожать множество бактерий и грибков — например, P. aeruginosa, E. coli, S. aureus и C. albicans. Также был зафиксирован вируцидный эффект — особенно против инкапсулированных вирусов и вируса вакцинии, вызывающего сыпь и жар.

Применение уксуса в стирке тоже даёт результат: он снижает количество патогенов на одежде, если используется в высокой концентрации. Однако обычный белый уксус из кухни не справится с серьёзной дезинфекцией.

Что важно помнить

  • Эффективность уксуса растёт с концентрацией — разбавленный раствор почти бесполезен.
  • При использовании в быту лучше применять чистящий уксус, а не пищевой.
  • Комбинирование с лимонной кислотой усиливает действие.
  • Против отдельных штаммов (например, S. aureus) уксус может оказаться слабым.
  • Не стоит использовать уксус как замену медицинским дезинфекторам — особенно в домах с пожилыми, детьми, беременными или людьми с ослабленным иммунитетом.

И, конечно, чистящий уксус не предназначен для приёма внутрь — даже если он выглядит безопасно.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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