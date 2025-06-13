Этот материал держит тепло, но губит пол — не дайте ему обмануть вас

Иногда кажется, что линолеум — самый простой вариант напольного покрытия. Но стоит углубиться в детали, как появляется десяток нюансов, от которых зависит всё: от уюта до долговечности.
Такой вариант буквально "ложится" на бетон. Любой выступ, трещина или шляпка гвоздя будут видны сразу. Зато он отлично совместим с тёплыми полами — передаёт тепло почти без потерь. И не боится влаги: идеален для ванных и кухонь, особенно если уложен на клей.
Самый популярный вариант. Мягкий, тёплый, глушит шаги, легко режется. Даже если под него случайно попадёт вода — ничего страшного. Правда, тяжелая мебель может оставить на нём вмятины, а при частых перестановках это минус.
Его уплотняют между валами, получая прочное и плотное покрытие до 2 мм толщиной. С армированием из стекловолокна. Не продавливается, легко режется, но требует идеально ровного пола. Холодный и шумный по сравнению с вспененным вариантом.
Идеален для дощатых полов и фанеры. Джут — тканевая основа, войлок — нетканая. Обеспечивают тепло и устойчивость к продавливанию, но боятся влаги и плесени. Подходит не для каждой комнаты.
Не всё так очевидно. Класс 23 (жилой) может оказаться более стойким, чем 31 (коммерческий). Смотрите на обе цифры: первая — назначение (2, 3 или 4), вторая — стойкость (чем выше, тем лучше). И не ведитесь на громкие названия вроде "промышленный": важны цифры, а не маркетинг.
Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов.
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