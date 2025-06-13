Батарея не прощает ошибок: один просчёт — и дом превратится в ледяную ловушку

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1:45
Недвижимость

В частном доме вы хозяин — не зависитe от управляющей компании и соседей. Но тут и своя головная боль: при отключении света насос не работает, и тепло быстро уходит. Поэтому для частного жилья стоит выбирать радиаторы с толстыми стенками, которые дольше держат температуру.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Что лучше — чугун или биметалл

Чугун надёжный, но тяжёлый: таскать — испытание для спины. Биметаллические батареи легче, их можно привезти даже на личной машине, а в случае поломки — без труда снять и заменить.

Есть мнение, что наоборот — лучше, когда батарея быстро нагревается и остывает. Тогда проще регулировать температуру в доме. В этом случае выбирают алюминиевые или стальные радиаторы. Но при аварии они остынут за 15 минут — и весь комфорт улетучится.

А что насчёт квартиры

Тут сложнее. Любая замена радиаторов требует согласования. Если поставить не тот тип или добавить секции, может нарушиться баланс в системе: в одних квартирах будет холодно, в других — сауна. В лучшем случае никто ничего не заметит. В худшем — суд и штраф.

Проще всего менять радиатор на аналогичный по типу и количеству секций.

Что важно знать про биметалл

Биметаллические радиаторы надёжны, но многое зависит от:

— соединений между секциями (лучше — сварные или с кольцами O-ring),
— качества стали (идеально — антикоррозионная),
— покрытия (эмаль + грунтовка без пропусков внутри).

И помните: если в межсезонье воду сливают, не забудьте перекрыть кран и оставить радиатор заполненным — так он прослужит в два раза дольше.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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