Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданная жалоба: британка возмущена количеством испанцев в Испании
Силовые тренажёры, которые меняют тело без тренера — узнайте, как это работает
Новая формула пенсий с 2025 года: как рассчитать свои выплаты?
Авто мечты уже перед вами: подождите — подвох может скрываться в чем угодно
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Это не юный тираннозавр: кем оказался загадочный хищник из Монголии
Четвероногий сигнал тревоги: как собаки спасают жизнь, не зная об этом
Авто теперь умнее водителя: как бортовой компьютер сам решает, когда менять масло
Салон? Нет, спасибо. Педикюр без записей, очередей и разговоров о погоде

В праздники спрос на жильё вырос на 50%: какой курорт побил ценовой рекорд

2:05
Недвижимость

На июньские праздники спрос на аренду жилья в Сочи взлетел на 50% по сравнению с обычными днями месяца. Но вопреки ожиданиям, именно Сочи не стал самым дорогим направлением. Лидером по цене оказался… Зеленоградск - средняя стоимость аренды там достигла 7 000 рублей за сутки.

сочи
Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сочи

Ажиотаж без скачка цен

Несмотря на резкий рост интереса, арендные ставки в Сочи почти не изменились — всего +7%, до 5 200 рублей в сутки. По словам Айрата Мусина, директора по маркетингу сервиса "Суточно.ру", рынок там уже близок к перенасыщению:

"За последние годы появилось много нового жилья, предложение превысило спрос. Средняя ставка и так на 50-100% выше, чем в других российских курортах".

Кто ещё в лидерах

Помимо Сочи, резкий рост бронирований наблюдается в:

  • Зеленоградске: +40%.
  • Светлогорске: +30%.
  • Геленджике, Ейске, Дербенте, Каспийске, Новороссийске, Ялте, Севастополе: +20-30%.

Цены в этих городах:

  • Светлогорск - 5 800 ₽.
  • Геленджик - 5 500 ₽.
  • Ялта - 4 800 ₽.
  • Дербент, Каспийск - 4 000 ₽.
  • Ейск, Севастополь - 3 800 ₽.
  • Новороссийск - 3 700 ₽.

Общий тренд: аренда дорожает

По России средняя стоимость аренды на праздники составила 5 400 рублей за сутки, что на 15-20% выше обычных июньских цен. Особенно это заметно в популярных морских курортах, где конкуренция за жильё возрастает в разы.

Что дальше

Высокий спрос, растущие цены и насыщенность рынка — всё это говорит о том, что выбирать жильё на праздники стоит заранее. А Сочи, несмотря на дороговизну, продолжает удерживать лидерство по числу бронирований, пусть и не по ценам.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Экономика и бизнес
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Силовые тренажёры, которые меняют тело без тренера — узнайте, как это работает
Новая формула пенсий с 2025 года: как рассчитать свои выплаты?
Авто мечты уже перед вами: подождите — подвох может скрываться в чем угодно
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
В праздники спрос на жильё вырос на 50%: какой курорт побил ценовой рекорд
Это не юный тираннозавр: кем оказался загадочный хищник из Монголии
Четвероногий сигнал тревоги: как собаки спасают жизнь, не зная об этом
Авто теперь умнее водителя: как бортовой компьютер сам решает, когда менять масло
Салон? Нет, спасибо. Педикюр без записей, очередей и разговоров о погоде
Продуктовая рулетка: ешь ради здоровья, а получаешь удар по желудку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.