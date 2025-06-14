В праздники спрос на жильё вырос на 50%: какой курорт побил ценовой рекорд

На июньские праздники спрос на аренду жилья в Сочи взлетел на 50% по сравнению с обычными днями месяца. Но вопреки ожиданиям, именно Сочи не стал самым дорогим направлением. Лидером по цене оказался… Зеленоградск - средняя стоимость аренды там достигла 7 000 рублей за сутки.
Несмотря на резкий рост интереса, арендные ставки в Сочи почти не изменились — всего +7%, до 5 200 рублей в сутки. По словам Айрата Мусина, директора по маркетингу сервиса "Суточно.ру", рынок там уже близок к перенасыщению:
"За последние годы появилось много нового жилья, предложение превысило спрос. Средняя ставка и так на 50-100% выше, чем в других российских курортах".
Помимо Сочи, резкий рост бронирований наблюдается в:
Цены в этих городах:
По России средняя стоимость аренды на праздники составила 5 400 рублей за сутки, что на 15-20% выше обычных июньских цен. Особенно это заметно в популярных морских курортах, где конкуренция за жильё возрастает в разы.
Высокий спрос, растущие цены и насыщенность рынка — всё это говорит о том, что выбирать жильё на праздники стоит заранее. А Сочи, несмотря на дороговизну, продолжает удерживать лидерство по числу бронирований, пусть и не по ценам.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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