В праздники спрос на жильё вырос на 50%: какой курорт побил ценовой рекорд

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На июньские праздники спрос на аренду жилья в Сочи взлетел на 50% по сравнению с обычными днями месяца. Но вопреки ожиданиям, именно Сочи не стал самым дорогим направлением. Лидером по цене оказался… Зеленоградск - средняя стоимость аренды там достигла 7 000 рублей за сутки.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Ажиотаж без скачка цен

Несмотря на резкий рост интереса, арендные ставки в Сочи почти не изменились — всего +7%, до 5 200 рублей в сутки. По словам Айрата Мусина, директора по маркетингу сервиса "Суточно.ру", рынок там уже близок к перенасыщению:

"За последние годы появилось много нового жилья, предложение превысило спрос. Средняя ставка и так на 50-100% выше, чем в других российских курортах".

Кто ещё в лидерах

Помимо Сочи, резкий рост бронирований наблюдается в:

Зеленоградске : +40%.

: +40%. Светлогорске : +30%.

: +30%. Геленджике, Ейске, Дербенте, Каспийске, Новороссийске, Ялте, Севастополе: +20-30%.

Цены в этих городах:

Светлогорск - 5 800 ₽.

- 5 800 ₽. Геленджик - 5 500 ₽.

- 5 500 ₽. Ялта - 4 800 ₽.

- 4 800 ₽. Дербент , Каспийск - 4 000 ₽.

, - 4 000 ₽. Ейск , Севастополь - 3 800 ₽.

, - 3 800 ₽. Новороссийск - 3 700 ₽.

Общий тренд: аренда дорожает

По России средняя стоимость аренды на праздники составила 5 400 рублей за сутки, что на 15-20% выше обычных июньских цен. Особенно это заметно в популярных морских курортах, где конкуренция за жильё возрастает в разы.

Что дальше

Высокий спрос, растущие цены и насыщенность рынка — всё это говорит о том, что выбирать жильё на праздники стоит заранее. А Сочи, несмотря на дороговизну, продолжает удерживать лидерство по числу бронирований, пусть и не по ценам.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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