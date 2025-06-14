Покупаете новостройку? Эта отделка поможет сэкономить и не пожалеть

Переезжать можно, но не сразу — именно так кратко описывают квартиры с предчистовой отделкой. Этот вариант уверенно занимает "золотую середину" между черновой и чистовой стадией. Чем он хорош, кому подойдёт и на что обратить внимание при приёмке?
В стенах уже проведены инженерные коммуникации, залита выравнивающая стяжка, оштукатурены стены и потолки. Есть межкомнатные перегородки и, возможно, установлены двери. Комнаты готовы к финишной отделке — клеим обои, кладём ламинат, подключаем сантехнику.
Вот типичный набор работ:
Плюсы:
Минусы:
Обратите внимание на:
Приёмку лучше проводить с экспертом — он поможет зафиксировать все недочёты. Их обязаны устранить.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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