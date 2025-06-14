Покупаете новостройку? Эта отделка поможет сэкономить и не пожалеть

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переезжать можно, но не сразу — именно так кратко описывают квартиры с предчистовой отделкой. Этот вариант уверенно занимает "золотую середину" между черновой и чистовой стадией. Чем он хорош, кому подойдёт и на что обратить внимание при приёмке?

Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небоскрёб

Что включает предчистовая отделка

В стенах уже проведены инженерные коммуникации, залита выравнивающая стяжка, оштукатурены стены и потолки. Есть межкомнатные перегородки и, возможно, установлены двери. Комнаты готовы к финишной отделке — клеим обои, кладём ламинат, подключаем сантехнику.

Вот типичный набор работ:

Разводка электричества и водоснабжения.

Штукатурка и шпаклёвка стен.

Установка окон с подоконниками.

Полы со стяжкой.

Подготовка стен и потолков к декорированию.

Чем отличается от других форматов

Черновая отделка — минимум: нет подведённых коммуникаций в квартиру, отсутствуют подоконники и внутренняя разводка электрики.

Чистовая — "под ключ": можно вселяться сразу, но ремонт уже сделан за вас, с типовым дизайном.

За и против покупки

Плюсы:

Можно реализовать собственный интерьер.

Экономия на финишной отделке.

Избавление от самых пыльных и сложных этапов ремонта.

Минусы:

Требуется косметический ремонт и сантехника.

Зависимость от добросовестности застройщика.

Возможны задержки в сроках сдачи.

Как правильно принять квартиру

Обратите внимание на:

Ровность стяжки и стен.

Качество окон и откосов.

Работу батарей и наличие кранов Маевского.

Подключённую или хотя бы выведенную электрику.

Отсутствие трещин, неровностей и видимых дефектов.

Приёмку лучше проводить с экспертом — он поможет зафиксировать все недочёты. Их обязаны устранить.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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