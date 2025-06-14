Примите квартиру с умом: как не остаться с дефектами и проблемами

Ремонт завершён, мастера ушли — а вы не уверены, всё ли сделано как надо? Скрипящие полы, розетки, которые не работают, и обои, отклеивающиеся уже через неделю — эти и другие "сюрпризы" поджидают тех, кто не провёл правильную приёмку квартиры после ремонта. Рассказываем, как избежать ошибок.
Назначьте приёмку днём, чтобы всё хорошо освещалось. Захватите фонарик — особенно если в квартире есть кладовки или места под ванной. Не забудьте камеру или смартфон — на них удобно фиксировать дефекты. Все найденные проблемы сразу описываются и вносятся в акт. Только после устранения можно подписывать приёмку и расплачиваться.
Лучший способ избежать переделок — контролировать качество после каждого этапа. Их четыре:
Демонтаж. Важно, чтобы рабочие строго следовали проекту. Удалили не ту стену — и можно нарушить конструктив. Мусор вывозится сразу, коммуникации отключаются и закрываются заглушками.
Скрытые работы. Пока всё не зашито, проверьте:
Черновая отделка. Стены проверяются уровнем — никаких трещин и наплывов. Пол — без пустот и с минимальными перепадами. Окна и двери должны закрываться герметично, без скрипов.
Финальный этап. Внимательно осмотрите:
Составьте акт с перечнем недочётов, требуйте исправления. Только после этого подписывайте итоговые документы. Устные договорённости не помогут — нужен договор с чёткими обязанностями.
Демонтаж— снос, ликвидация здания (сооружения) путём разборки сборных и обрушения монолитных конструкций (см. также Демонтажные компании).
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