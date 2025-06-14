Примите квартиру с умом: как не остаться с дефектами и проблемами

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт завершён, мастера ушли — а вы не уверены, всё ли сделано как надо? Скрипящие полы, розетки, которые не работают, и обои, отклеивающиеся уже через неделю — эти и другие "сюрпризы" поджидают тех, кто не провёл правильную приёмку квартиры после ремонта. Рассказываем, как избежать ошибок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Подготовка — половина успеха

Назначьте приёмку днём, чтобы всё хорошо освещалось. Захватите фонарик — особенно если в квартире есть кладовки или места под ванной. Не забудьте камеру или смартфон — на них удобно фиксировать дефекты. Все найденные проблемы сразу описываются и вносятся в акт. Только после устранения можно подписывать приёмку и расплачиваться.

Проверка поэтапно: проще, чем кажется

Лучший способ избежать переделок — контролировать качество после каждого этапа. Их четыре:

Демонтаж. Важно, чтобы рабочие строго следовали проекту. Удалили не ту стену — и можно нарушить конструктив. Мусор вывозится сразу, коммуникации отключаются и закрываются заглушками.

Скрытые работы. Пока всё не зашито, проверьте:

Проводку — лучше с электриком. Медные провода предпочтительнее алюминиевых, высота розеток — по проекту.

Сантехнику — нет подтёков? Трубы без обжимных фитингов? Отлично.

Гидроизоляцию — "корыто" с заходом на стены минимум 20 см.

Черновая отделка. Стены проверяются уровнем — никаких трещин и наплывов. Пол — без пустот и с минимальными перепадами. Окна и двери должны закрываться герметично, без скрипов.

Финальный этап. Внимательно осмотрите:

Потолки, стены, пол — всё ровно, без дефектов?

Отделку — плитка крепко держится, швы ровные, обои без пузырей?

Сантехнику — открыли воду, всё чисто и сухо?

Счётчики и вентиляцию — пломбы на месте, тяга есть?

Розетки и выключатели — работают, напряжение в норме?

Что делать, если нашли косяки

Составьте акт с перечнем недочётов, требуйте исправления. Только после этого подписывайте итоговые документы. Устные договорённости не помогут — нужен договор с чёткими обязанностями.

Уточнения

Демонтаж— снос, ликвидация здания (сооружения) путём разборки сборных и обрушения монолитных конструкций (см. также Демонтажные компании).



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