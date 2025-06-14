Не выкидывайте это при ремонте — в новом интерьере будет смотреться как из журнала

Когда начинаешь ремонт, хочется избавиться от всего старого и окружить себя новым. Но не спешите выносить на помойку бабушкин сервиз или потёртый ковер — многие вещи из старой квартиры не просто можно сохранить, но и выгодно использовать.
Потертые, но крепкие стулья из натурального дерева — настоящая находка. Их легко обновить самостоятельно:
Старый комод можно превратить в стильную вещь для современной квартиры. Главное — перекрасить его, заменить ручки и поэкспериментировать с внутренним оформлением. Обои или ткань внутри ящиков добавят оригинальности.
В шкафу залежались скатерти и салфетки? Это не хлам. Скомбинируйте их с вазой, необычными кольцами для салфеток и новыми приборами — получится нарядная сервировка, как из интерьерного журнала.
Черно-белые фото и старые постеры могут стать душой интерьера. Разместите их в рамках на стене, поставьте на комод или стол. Никакая современная репродукция не заменит семейную память.
Бабушкин сервиз — это не просто посуда. Используйте его по назначению или превратите в стильный декор. Маленькие чашечки — отличные кашпо для суккулентов или кактусов.
Не бойтесь старых орнаментов. Даже "бабушкин" ковер на фоне современной мебели и светлых стен может выглядеть свежо. Особенно, если рядом будет еще одна винтажная деталь — например, отреставрированный комод или тот самый стул.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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