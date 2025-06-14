Не выкидывайте это при ремонте — в новом интерьере будет смотреться как из журнала

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда начинаешь ремонт, хочется избавиться от всего старого и окружить себя новым. Но не спешите выносить на помойку бабушкин сервиз или потёртый ковер — многие вещи из старой квартиры не просто можно сохранить, но и выгодно использовать.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Деревянные стулья: новая жизнь своими руками

Потертые, но крепкие стулья из натурального дерева — настоящая находка. Их легко обновить самостоятельно:

Снимите сиденье, зачистите старую краску и лак.

Покройте каркас водоэмульсионной краской.

Обтяните сиденье новой тканью с наполнителем.

Яркая обивка и интересный цвет сделают из обычного стула дизайнерский акцент.

Комод, который не хочется прятать

Старый комод можно превратить в стильную вещь для современной квартиры. Главное — перекрасить его, заменить ручки и поэкспериментировать с внутренним оформлением. Обои или ткань внутри ящиков добавят оригинальности.

Заброшенный текстиль — на праздничный стол

В шкафу залежались скатерти и салфетки? Это не хлам. Скомбинируйте их с вазой, необычными кольцами для салфеток и новыми приборами — получится нарядная сервировка, как из интерьерного журнала.

Картинки с историей

Черно-белые фото и старые постеры могут стать душой интерьера. Разместите их в рамках на стене, поставьте на комод или стол. Никакая современная репродукция не заменит семейную память.

Блюдца и чашки — не только для чая

Бабушкин сервиз — это не просто посуда. Используйте его по назначению или превратите в стильный декор. Маленькие чашечки — отличные кашпо для суккулентов или кактусов.

Ковер из прошлого — в интерьер будущего

Не бойтесь старых орнаментов. Даже "бабушкин" ковер на фоне современной мебели и светлых стен может выглядеть свежо. Особенно, если рядом будет еще одна винтажная деталь — например, отреставрированный комод или тот самый стул.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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