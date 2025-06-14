Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина с конвейера, а запчасти с барахолки: как отличить оригинальные запчасти от фальшивок
Как нас обманывают на рынке: желтую сливу выдают за абрикос — вот как их отличить
Если её не станет, я умру: Natan раскрыл, как смог удержать жену после громких измен на шоу
США не готовы снизить потолок цен на российскую нефть? Европа в тисках
Вертикальная укладка вещей в чемодан — как уместить на 50% больше вещей
В Солнечной системе такой нет: эту гигантскую планету не видит ни один телескоп — но она точно существует
Зачем кошки спят в самых нелепых местах — и как это остановить
Почему куриные сердечки в скороварке — это идеальный источник белка для вашего рациона
Вечера у костра и ароматерапия: как сделать дачу местом, где забываются заботы

Запретили перенос дверного проема? Вот как можно обойти это ограничение

2:28
Недвижимость

Кажется, обычная дверь — что может быть проще? Но стоит захотеть её перенести — и вы оказываетесь в центре бюрократического квеста. Что делать, если хочется — но нельзя?

Ремонт в комнате
Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Ремонт в комнате

Что считать перепланировкой и когда она обязательна

Любое изменение формы или положения дверного проема — это перепланировка. Даже если вы просто хотите сделать проем повыше или расширить его в пределах ненесущей стены. С такой задачей придется получить разрешение — но это относительно просто.

А вот если стена несущая, вас ждут серьезные сложности. Придётся разработать проект, обосновать безопасность изменений и пройти все круги согласований. И да, вероятность, что одобрят — минимальна.

Стоит ли вообще связываться

Разбираться с документами — дело небыстрое. Поэтому перед началом стоит понять, действительно ли это улучшит жизнь.

Вот когда идея точно себя оправдает:

  • Переезд двери поможет разместить на кухне полноценный гарнитур или холодильник.
  • В спальне появится место для удобного шкафа или даже гардеробной.
  • Двери в ванную и комнату перестанут сталкиваться.
  • В доме живут очень высокие люди, а стандартный проем доставляет неудобства.

Как выбрать новое место

Двери чаще всего размещают либо по центру стены, либо ближе к углу. В маленьких комнатах лучше второй вариант — он визуально упорядочивает пространство. Но помните: смещать проем больше чем на 50 см нежелательно — могут возникнуть сложности даже в ненесущей стене.

Кто должен выполнять работу

Если стена несущая — забудьте про "сделаю сам". Нужна профессиональная бригада и обязательный контроль архитектора. Работы ведутся по специальной технологии, с усилением конструкции. По завершении вы должны получить официальное подтверждение качества работ.

Если же стена не несущая — действовать можно своими силами. Но всё равно придётся узаконить изменения.

Если проем переносить нельзя

Иногда приходится отступить. Не беда — можно пойти обходными путями.

  • Хотите "приподнять" потолок? Вместо расширения оформите проем фальшфрамугой.
  • В малогабаритке проем можно не увеличивать, а убрать дверь вовсе — пространство станет легче, проход — свободнее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Последние материалы
Машина с конвейера, а запчасти с барахолки: как отличить оригинальные запчасти от фальшивок
Как нас обманывают на рынке: желтую сливу выдают за абрикос — вот как их отличить
Если её не станет, я умру: Natan раскрыл, как смог удержать жену после громких измен на шоу
США не готовы снизить потолок цен на российскую нефть? Европа в тисках
Вертикальная укладка вещей в чемодан — как уместить на 50% больше вещей
В Солнечной системе такой нет: эту гигантскую планету не видит ни один телескоп — но она точно существует
Зачем кошки спят в самых нелепых местах — и как это остановить
Почему куриные сердечки в скороварке — это идеальный источник белка для вашего рациона
Вечера у костра и ароматерапия: как сделать дачу местом, где забываются заботы
Запретили перенос дверного проема? Вот как можно обойти это ограничение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.