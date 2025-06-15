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Одна ошибка с диваном может испортить весь интерьер — проверьте

2:00
Недвижимость

Кажется, что диван у окна — гениальное решение для экономии пространства. Но в реальности такая идея нередко портит интерьер, делает комнату менее удобной и визуально тесной.

Квартира
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира

Свет под блоком

Окно — не просто источник света. Это точка притяжения взгляда, и когда её перекрывает мебель, теряется ощущение глубины. Световой поток упирается в спинку дивана, создавая резкие тени. Визуально комната словно "разрезается" на две части.

Особенно остро это ощущается в узких комнатах. Длинный диван вдоль окна вытягивает их в подобие коридора, делая обстановку неуютной.

Холодно-знойно

Расположение у окна влечёт за собой температурные проблемы. Даже при наличии качественных стеклопакетов зимой в этой зоне будет холоднее, а летом — жарче. Сквозняки и солнце не щадят ни сидящих, ни обивку.

Под действием ультрафиолета ткань со временем тускнеет, а древесина каркаса может коробиться от перепадов влажности.

Что делать, если уже поставили

Можно минимизировать ущерб. Например:

  • повесить рулонные шторы или плотные жалюзи,

  • оставить зазор между стеной и диваном — для вентиляции,

  • использовать защитные накидки на лето.

Но всё равно остаётся ключевая проблема — диван у окна "съедает" центр комнаты, убивая идею зоны отдыха.

Лучше по-другому

Гармоничнее поставить диван перпендикулярно к окну. Это создаст полноценный угол с журнальным столиком и торшером — уютное место для отдыха.

Для маленьких комнат подойдут компактные модели, развернутые так, чтобы свет падал сбоку. Это поможет выделить фактуры текстиля, обоев или настенного декора.

Добавьте ковёр, подушки, плед — и пространство не только объединится визуально, но и станет уютнее.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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