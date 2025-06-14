Как сделать балкон самым уютным местом в доме — легко и красиво

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скучный балкон? Только не после этих идей! Даже узкое пространство можно превратить в уголок, куда хочется сбежать от всего мира.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

1. Уют начинается с текстиля

Пледы и подушки — не только для дивана. Яркие ткани и смелые принты превратят даже старую табуретку в дизайнерский акцент.

2. Гирлянды вместо свечей

Свечи на балконе — романтично, но не всегда безопасно. А гирлянды на солнечных батареях не боятся ветра и светят хоть всю ночь.

3. Мечта о камине — почти реальность

Обмотайте гирлянду вокруг охапки дров — и получите теплое свечение, будто в камине. Без огня, но с атмосферой.

4. Балкон-столовая

Складные стол и стулья — и вот у вас летняя столовая. Главное, чтобы мебель была устойчива к погоде и компактна.

5. Зелень без забот

Не успеваете ухаживать за цветами? Искусственные растения — спасение. Вьющийся плющ, высокая трава или папоротник добавят жизни.

6. Противомоскитная сетка как часть декора

Не игнорируйте этот аксессуар. Сетки бывают стильными, а не только практичными. Подбирайте под интерьер — и будет красиво.

7. Немного XIX века

Старинные фонари — маленькая деталь, которая придаёт балкону атмосферу уюта и ностальгии. Можно поставить или повесить.

8. Приватность на раз-два

Лёгкие занавески или бамбуковая ширма защитят от чужих глаз. И добавят ощущение личного пространства даже на открытом балконе.

9. Пол как в глянце

Бетон уходит в прошлое. Модульные деревянные панели укладываются легко, а выглядят как в дизайнерском проекте.

10. Гамак в городе

Если есть крепкие стены, повесьте гамак. Это идеальный способ расслабиться — в мерном покачивании и тишине.

11. Мини-бар на колесиках

Для вечеров с друзьями — бар-тележка. Всё под рукой, легко передвинуть, а выглядит эффектно.

12. Начните с одного шага

Даже одна идея уже меняет всё. Добавьте гирлянду, плед или растения — и ваш балкон станет любимым местом в доме.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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