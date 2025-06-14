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Ремонт без вложений: как покрасить плитку и обновить ванную комнату за копейки

3:02
Недвижимость

Когда ванная комната уже не радует, но вложение в новый ремонт пока не входит в планы, есть решение, которое поможет обновить помещение — покраска плитки. Это дешевый и экологичный способ оживить интерьер, не тратя большие суммы. Однако, чтобы результат оказался долговечным и качественным, важно учитывать несколько нюансов.

Покраска плитки в ванной валиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покраска плитки в ванной валиком

Что нужно для успешной покраски плитки

Перед тем как приступить к процессу, убедитесь, что выбран правильный материал для покраски. Это один из ключевых факторов для того, чтобы отделка прослужила долго и не теряла привлекательности.

Какие краски выбрать

  • Эпоксидная краска: лучший выбор для ванной. Она устойчива к влаге, эластична и долговечна. Такой вариант обеспечит отличную адгезию и защиту от износа.
  • Эмалевая краска: еще один хороший вариант для влажных помещений. Гладкая поверхность легко чистится, но важно помнить о высоких испарениях при работе с ней.
  • Акриловая краска: быстрый и экономичный способ обновить плитку, но не лучший выбор для помещений с высокой влажностью. Со временем она может начать отслаиваться.
  • Меловая краска: если вам нужен матовый эффект, этот вариант подойдет. Однако он требует тщательной подготовки поверхности и может не подходить для всех видов плитки.

5 шагов для качественной покраски плитки

Подготовка и грунтовка

  • Не экономьте на подготовке. Очистите плитку от грязи и пыли, чтобы краска держалась. За шлифование также не забудьте — оно создаст нужную шероховатость для лучшего сцепления с краской. Далее нанесите грунтовку.

Первый слой

  • Не пытайтесь сразу нанести толстый слой краски, чтобы избежать неровностей. Лучше использовать тонкий и равномерный первый слой, чтобы результат был аккуратным. Используйте кисть или валик в зависимости от площади.

Полное высыхание

  • Дайте краске полностью высохнуть, следуя инструкциям производителя. Не спешите, иначе можете получить неравномерный результат.

Второй слой

  • Наносите второй слой также тонким и аккуратным слоем. Это ваш шанс сделать поверхность ровной и красивой.

Герметизация

  • После высыхания краски, нанесите защитный герметик или полиуретан на водной основе, чтобы защитить плитку от влаги и механических повреждений. Следуйте инструкциям на упаковке.

Подведение итогов

Покраска плитки — это не только экономичный, но и творческий способ преобразить устаревшую ванную комнату. С минимальными затратами и правильным подходом вы сможете значительно улучшить внешний вид вашего интерьера. Следуя рекомендациям по выбору краски и выполнению всех этапов работы, вы получите долговечный и стильный результат, который будет радовать вас долгое время.

Уточнения

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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