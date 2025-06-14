Никогда не делайте это при стирке: 7 ошибок, которые могут повредить вещи и машину

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стирка — это не просто процесс бросить белье в машинку и включить её. Ошибки, которые совершаются при стирке, могут привести к поломке вашей техники и повреждению одежды. Вот 7 распространенных ошибок, которые стоит избегать, чтобы сохранить вещи в отличном состоянии и не повредить стиральную машинку.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина стирает белье

Слишком много моющего средства

Многие считают, что больше — значит лучше. Но на самом деле, избыток моющего средства может привести к излишней пене, которая не смывается с одежды и оставляет липкий осадок. Он привлекает пыль и грязь, ускоряя загрязнение ткани. Следите за правильной дозировкой — не превышайте отметку на мерной чашке.

Несортированное белье

Если вы не сортируете вещи по цвету, ткани и плотности, это может повлиять на их износ. Тяжелые вещи, такие как джинсы, стоит стирать отдельно от легких блузок или рубашек, чтобы избежать повреждений. Для деликатных тканей используйте специальные мешки для стирки.

Пренебрежение чисткой машины

Ваша стиральная машинка нуждается в уходе не меньше, чем белье. Остатки моющих средств, грязь и накипь могут накапливаться внутри. Используйте цикл самоочистки или запускайте горячую воду с уксусом, чтобы избавиться от загрязнений. Не забывайте протирать резиновую прокладку и крышку — именно там часто скапливаются бактерии.

Ворс в сушилке

Оставленный ворс в сушилке — не только причина плохой работы устройства, но и реальная угроза возгорания. После каждой стирки извлекайте и очищайте фильтр для ворса. Также периодически проверяйте воздуховод сушилки, чтобы убедиться, что он не забит.

Расстегнутые молнии

Если молния застегнута во время стирки, она может зацепить другие вещи и повредить ткани. Обязательно застегивайте все молнии и застежки перед стиркой, чтобы избежать повреждений.

Застегнутые пуговицы

Пуговицы лучше оставлять расстегнутыми, чтобы избежать их повреждения и разрыва петель. Так же можно предотвратить вытягивание нитей и лучше удалить загрязнения в этих областях.

Закрытая дверца стиральной машины

Не закрывайте дверцу машинки сразу после стирки — это создаёт идеальные условия для образования плесени и неприятных запахов. Оставьте её открытой, чтобы барабан и резинка могли высохнуть.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете продлить срок службы своей стиральной машины и сохранить вещи в отличном состоянии.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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