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Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий

2:37
Недвижимость

Каждому из нас знакома ситуация, когда потолок в доме требует тщательной очистки, но балансировать на стуле или стремянке ради этого не хочется. Да и не всегда это безопасно, особенно если нужно удалить пыль и паутину, скапливающиеся в самых высоких уголках. Но что если мы скажем, что существует более простой и безопасный способ? И вам не понадобятся ни стул, ни стремянка, чтобы привести потолок в порядок.

Натяжной потолок в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натяжной потолок в квартире

Почему потолок требует особого внимания

Потолок — это то место, на котором часто скапливаются пыль, паутина, а порой и различные микробы. Мы не часто обращаем внимание на чистоту потолка, но именно там собираются мельчайшие частички грязи, которые могут негативно влиять на воздух в комнате и наше здоровье. Поэтому регулярная уборка потолка — важная часть поддержания чистоты и гигиены в доме.

Новый, безопасный и эффективный способ очистки

Как решить эту задачу без лишних усилий и затрат? Ответ прост: малярный валик и несколько доступных средств. Это не только безопасно, но и экономно, ведь с таким методом можно обойтись без профессиональных клининговых услуг и дорогих химических средств.

Вот как это работает: обмотайте малярный валик тряпкой, слегка смоченной в мыльном растворе, и проводите им по потолку. Валик с впитывающим покрытием отлично справляется с удалением пыли и грязи, не оставляя разводов и не требуя сложных маневров.

Как приготовить раствор для потолка

Если вы не доверяете покупным химическим средствам, можно приготовить раствор для уборки своими руками. Смешайте один стакан теплой воды, две столовые ложки белого уксуса и несколько капель жидкого средства для мытья посуды. Перелейте смесь в бутылек с распылителем и слегка обработайте потолок.

После этого достаточно провести малярным валиком по потолку, чтобы стереть моющий состав и очистить поверхность. Важно помнить, что излишки раствора не должны попадать в глаза, поэтому действуйте аккуратно.

Экологичность и безопасность

Такой способ не только удобен и безопасен, но и экологичен. Вы не тратите одноразовые салфетки, а используете всего лишь тряпку и валик, снижая при этом влияние на окружающую среду.

Теперь уборка потолка может быть не только эффективной, но и простой. Попробуйте этот метод — и забудьте о сложных и рискованных маневрах с использованием стульев и стремянок.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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