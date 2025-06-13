Как ваши любимые устройства крадут деньги: 10 самых энергозатратных приборов в доме

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В доме мы ежедневно используем различные приборы, не всегда задумываясь о том, как это влияет на счета за электроэнергию. Знаете ли вы, какие устройства "сжирают" энергию? Часто это те вещи, которые мы используем не каждый день, но которые в итоге могут сильно ударить по кошельку. Время узнать, что на самом деле влияет на ваши счета!

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Портативный обогреватель

Этот прибор может стать настоящим "энергетическим монстром", потребляя до 1500 ватт в час. Столько же энергии может потреблять и кондиционер. Это значит, что в холодное время года обогреватель может увеличить ваши расходы на электроэнергию.

Посудомоечная машина

Хотя посудомойка — это удобство, она не бесплатна. Каждый час работы она потребляет около 1350 ватт. А учитывая, что не все режимы ограничиваются одним часом, стоит подумать о том, как часто вы пользуетесь этим прибором.

Фен

Пользуетесь феном для укладки? Учтите, что этот прибор может потреблять от 1000 до 1875 ватт за час работы. Время укладки — это не только время для волос, но и для ваших счетов за электроэнергию.

Утюг

Хотя утюг может не казаться таким уж "энергетически затратным", он потребляет около 1200 ватт в час. Когда нужно погладить постельное белье или одежду из плотных тканей, расход энергии увеличивается.

Тостер

Несмотря на то, что тостер работает всего несколько минут, он может потреблять около 1150 ватт за один цикл. Так что если вы часто готовите на нем, стоит подумать о его энергоэффективности.

Увлажнитель воздуха

Немалую роль в расходах играют увлажнители. Они могут потреблять до 1000 ватт в час. Если увлажнитель работает ежедневно, энергозатраты на его использование могут значительно увеличить ваши счета.

Микроволновая печь

Микроволновки могут потреблять от 600 до 1500 ватт в час. Хотя вы, возможно, не используете ее часами, даже краткие "разогревы" могут оказаться значительными.

Кофеварка

Если кофе — ваш утренний ритуал, не забудьте, что кофеварка может "съедать" от 600 до 1200 ватт энергии. Это не так уж и мало, особенно если вы пьете кофе несколько раз в день.

Пылесос

Пылесосы бывают разных моделей, и их потребление энергии варьируется от 300 до 1000 ватт. Все зависит от мощности, на которой вы его используете. Чем мощнее пылесос, тем больше энергии он тратит.

Чайник

Электрический чайник может быть не таким уж "прожорливым", но его частое использование сказывается на итоговом счете. Если вы часто кипятите воду несколько раз в день, ваш чайник может потреблять 600-700 ватт, а это уже ощутимо.

Как сэкономить на энергии

Эксперты советуют несколько простых шагов для уменьшения энергопотребления. Например, используя аэрогриль вместо духовки, накрывая кастрюли крышками, или заполняя морозильник для более эффективного охлаждения.

Сэкономить можно, оптимизировав использование бытовых приборов и правильно их обслуживая. Это не только снизит расходы, но и позволит вам использовать технику более эффективно, без лишних затрат.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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