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Зубная паста в лимоне: трюк, от которого ваша стиралка потеряет дар речи

1:19
Недвижимость

Кто бы мог подумать, что лимон и зубная паста могут стать мощным средством для борьбы с неприятными запахами и загрязнениями в доме? Этот простой, но эффективный трюк поможет вам избавиться от запаха в стиральной машине и вернуть ей свежесть.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Как это работает

Лимон обладает естественными антисептическими свойствами, а зубная паста содержит мягкие абразивы и ароматизаторы. Вместе они создают мощное средство для очищения и дезодорации.

Инструкция по применению

  • Разрежьте два или три лимона пополам.
  • На каждую половинку нанесите небольшое количество зубной пасты.
  • Поместите лимоны в пустую барабан стиральной машины.
  • Запустите короткий цикл стирки с холодной водой. diariouno. com.ar
  • После завершения цикла ваша стиральная машина будет свежей и чистой.

Важно помнить

  • Не используйте этот метод слишком часто, чтобы не повредить внутренние части машины.
  • Убедитесь, что в машине нет одежды во время выполнения процедуры.

Экологичный подход

Этот метод не только эффективен, но и экологичен. Вы используете натуральные ингредиенты, избегая агрессивных химикатов.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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