Тарелки блестят, кошелёк доволен: чем заменить магазинную химию без потерь

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли мыть посуду без вреда для здоровья и экологии — и при этом не тратить лишнего? Оказывается, да. И всё, что нужно, — уже стоит у вас в кладовке.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ посуда

Сделать натуральное моющее средство для посудомоечной машины проще, чем кажется. Порошок или паста — оба варианта эффективны, если вы используете их правильно. Главное — натуральные ингредиенты, никаких агрессивных соединений.

Зачем отказываться от "магазинной" химии

Промышленные таблетки и гели часто содержат вещества, которые могут быть опасны для кожи и дыхания, а ещё - негативно влияют на окружающую среду. Домашнее средство лишено этого недостатка: оно безопаснее, экологичнее и ощутимо дешевле.

Да, с застарелым жиром и пригоревшими формами домашняя смесь может не справиться — тут, возможно, потребуется магазинный аналог. Но для повседневной мойки чашек, тарелок и кастрюль — идеально.

Что важно:

посуда должна быть чистой, без налёта и запаха;

средство не должно оставлять разводов;

формула должна быть безопасной — и для человека, и для природы.

Рецепт домашнего порошка

Вам понадобится:

175 г карбоната натрия (соды кальцинированной),

175 г лимонной кислоты,

165 г перкарбоната натрия (перекись в порошке),

25 г пищевой соды.

Смешайте всё в сухой стеклянной банке, закрыв крышкой. Используйте по 2 столовые ложки на каждую мойку (примерно 15 г).

Можно добавить соль для посудомоек. В качестве дополнительного ополаскивателя подойдёт обычный белый уксус, но постоянно его использовать не стоит.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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