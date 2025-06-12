Тарелки блестят, кошелёк доволен: чем заменить магазинную химию без потерь

Можно ли мыть посуду без вреда для здоровья и экологии — и при этом не тратить лишнего? Оказывается, да. И всё, что нужно, — уже стоит у вас в кладовке.
Сделать натуральное моющее средство для посудомоечной машины проще, чем кажется. Порошок или паста — оба варианта эффективны, если вы используете их правильно. Главное — натуральные ингредиенты, никаких агрессивных соединений.
Промышленные таблетки и гели часто содержат вещества, которые могут быть опасны для кожи и дыхания, а ещё - негативно влияют на окружающую среду. Домашнее средство лишено этого недостатка: оно безопаснее, экологичнее и ощутимо дешевле.
Да, с застарелым жиром и пригоревшими формами домашняя смесь может не справиться — тут, возможно, потребуется магазинный аналог. Но для повседневной мойки чашек, тарелок и кастрюль — идеально.
Что важно:
Вам понадобится:
Смешайте всё в сухой стеклянной банке, закрыв крышкой. Используйте по 2 столовые ложки на каждую мойку (примерно 15 г).
Можно добавить соль для посудомоек. В качестве дополнительного ополаскивателя подойдёт обычный белый уксус, но постоянно его использовать не стоит.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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