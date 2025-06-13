Квартирный туризм: что движет людьми, которые ходят на просмотры квартир, не имея намерений покупать

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартирный туризм — явление, которое стремительно набирает популярность, особенно в крупных городах. Странно, но люди начинают активно записываться на просмотры квартир и домов, не имея намерений их покупать. Почему? Как оказалось, это своего рода увлечение, а не настоящая потребность в жилье.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Квартирный туризм: что это

Квартирные туристы — это те, кто посещает объекты недвижимости, но не собирается их покупать. Причин может быть несколько: от желания прикоснуться к роскоши, до простого любопытства. Такие люди могут провести часы за просмотром элитных домов или квартир, даже не имея возможности или желания приобрести их. Их основная цель — не купить, а насладиться процессом, сравнивая свои идеальные мечты с реальностью.

Такое поведение создает видимость активного спроса на рынке недвижимости, в то время как реальных сделок не становится больше. И этот искусственный спрос, в свою очередь, повышает цены, а ипотечные ставки остаются высокими, несмотря на отсутствие реальных покупок.

Почему квартирный туризм популярен

Особенно этот тренд набирает популярность в Москве, где доля таких "туристов" значительно возросла за последние месяцы. В это время многие люди ищут способы сохранить свои деньги, и покупка недвижимости кажется им одним из вариантов. Однако, такие люди не имеют реального намерения инвестировать, что лишь усиливает ажиотаж на рынке.

Одним из факторов популярности квартирного туризма можно считать культуру маркетплейсов: пользователи любят "покупать" вещи, не тратя на них деньги. Так и с жильем: можно добавить квартиру в список "избранных" и оценить её, не думая о реальной покупке.

Интерес к недвижимости как способ развлечения

Люди, увлеченные квартирным туризмом, часто выбирают жилье, которое они себе не могут позволить. Они стремятся попасть в мир богатых, посетив дома на Рублевке или элитные апартаменты. Это своего рода способ прикоснуться к тому, что кажется недоступным. К тому же, такие экскурсии нередко становятся хорошим поводом для создания контента: фото и видео квартир, которые можно выложить в соцсети, создавая ощущение участия в "роскошной" жизни.

Профессиональные риелторы и квартирные туристы

Не все риелторы одобряют такую практику. Некоторые считают её опасной, так как она может привести к мошенничеству. Например, съемка объектов и распространение их изображений без разрешения собственников — это не только неэтично, но и потенциально угрожающе для безопасности. Эксперты отмечают, что в профессиональных компаниях редко практикуется такой подход: обязательное подписание договора с клиентами и проверка их финансовых возможностей позволяет избежать подобных ситуаций.

Заключение

Квартирный туризм — это увлечение, которое, по сути, лишь создает иллюзию активности на рынке недвижимости. В реальности это никак не способствует снижению цен или увеличению сделок, но, тем не менее, продолжает привлекать внимание, особенно среди молодежи.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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