Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Философия прощения: Цымбалюк-Романовская ответила на критику второй жены Джигарханяна
Почему таз стал символом свободы: истина о легенде XVII века
Почему ваши деньги на карте — это упущенная выгода? Эксперт объясняет
Запах в ущерб здоровью: почему ароматизированная туалетная бумага опасна для интимной зоны
Потратили на ремонт кучу денег, а стены всё равно выглядят неровно
Питомец ревнует к малышу или гостю: вы можете предотвратить это заранее
Биометрия или ничего: что нужно знать, если у вас загранпаспорт старого образца
Не выбрасывайте шелуху от лука: как она сделает ваш урожай фантастическим
Мотор уже не ревет — он звучит из колонок по Bluetooth: спорткары Kia ушли в цифровую отставку

Постельное бельё, которое улучшит ваш сон: как выбрать ткань для идеального отдыха

4:38
Недвижимость

Ткань, из которой изготовлено постельное бельё, влияет не только на внешний вид вашего спального места, но и на качество сна. Ведь мы проводим треть своей жизни в постели, и важно позаботиться о том, чтобы ткань была не только красивой, но и комфортной для тела. В мире постельного белья сегодня доступен огромный выбор тканей. В этой статье мы расскажем, какие из них наиболее популярны и как выбрать идеальный комплект для сна.

Завтрак в постели
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в постели

Сатин — идеальный баланс

  • Сатин — это материал, который изготавливается из хлопковых волокон, переплетённых особым способом. Он отличается не только мягкостью, но и характерным блеском, который придаёт постельному белью элегантность. Особенно ценится сатин за его воздухопроницаемость — он "дышит", не вызывает излишнего потоотделения летом и согревает зимой. Таким образом, сатин — всесезонная ткань. Плюс к этому, она долговечна и не теряет своего внешнего вида после множества стирок.

Особой популярностью среди отелей и гостиниц пользуется страйп-сатин — с жаккардовым плетением и полосатым узором. Такой комплект будет отличным выбором для тех, кто ценит премиум-качество.

Поплин — бюджетный и практичный

  • Поплин — более доступный по цене материал, но не менее приятный для сна. Он тоже изготовлен из хлопка и может содержать небольшое количество синтетических добавок, что улучшает его устойчивость к износу. Поплин — матовая ткань, легко ухаживаемая и не требующая особых усилий в уходе. Этот материал пропускает воздух, гигроскопичен и долговечен.

Если вы хотите более роскошную версию поплина, обратите внимание на ранфорс — ткань, изготовленную из египетского хлопка, которая отличается прочностью и мягкостью.

Тенсель — экологичный и комфортный выбор

  • Тенсель — инновационный материал, который делают из целлюлозы эвкалиптового дерева с использованием нанообработки. Эта ткань идеально подходит для тех, кто заботится об экологии, поскольку при её производстве используются минимальные химические вещества и не образуются вредные отходы. Тенсель не линяет, не выцветает и практически не мнется, а на ощупь он мягкий и шелковистый, что делает его идеальным выбором для летних комплектов.

Однако, стоит отметить, что тенсель довольно эластичен и может растягиваться, поэтому с ним нужно обращаться аккуратно. Это не самый дешевый материал, но его качество оправдывает цену.

Бязь — практичность и доступность

  • Бязь часто воспринимается как грубый материал, но для многих это идеальный выбор для постельного белья. Она не вызывает аллергии, хорошо пропускает воздух и долго сохраняет свои свойства. Такой материал идеально подходит для детского белья, а также для тех, кто ценит долговечность.

Для того чтобы бельё из бязи служило долго, важно выбрать ткань средней плотности — от 120 до 140 г/м². Слишком тонкая бязь быстро выйдет из строя, а слишком плотная будет жесткой и неудобной для сна.

Жаккард — королевская роскошь

  • Жаккард — это ткань, ассоциирующаяся с роскошью и богатством. Постельное бельё из жаккарда выглядит элегантно и представительно. Оно отличается высокой плотностью и мягкостью. Прекрасно сохраняет форму, но при этом требует деликатного ухода. Жаккардовое постельное бельё долговечно, но и цена на него будет соответствующей.

В некоторых случаях производители используют хитрость, добавляя в состав жаккарда хлопок или бамбук для удешевления ткани. Однако качественный жаккард всегда остаётся дорогим и элегантным выбором.

Итог: как выбрать идеальное постельное бельё

Выбор ткани для постельного белья зависит от ваших предпочтений и целей. Если вам важен блеск и лёгкость, выбирайте сатин. Если ищете практичный и доступный вариант, поплин — отличное решение. Для тех, кто ценит экологичность и комфорт, идеально подойдёт тенсель. Бязь — выбор для тех, кто ценит долговечность, а жаккард — для любителей роскоши.

Не бойтесь экспериментировать и выбирать несколько комплектов для разных сезонов. Ведь здоровый сон невозможен без качественного белья!

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Еда и рецепты
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин Аудио 
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Философия прощения: Цымбалюк-Романовская ответила на критику второй жены Джигарханяна
Почему таз стал символом свободы: истина о легенде XVII века
Почему ваши деньги на карте — это упущенная выгода? Эксперт объясняет
Запах в ущерб здоровью: почему ароматизированная туалетная бумага опасна для интимной зоны
Потратили на ремонт кучу денег, а стены всё равно выглядят неровно
Питомец ревнует к малышу или гостю: вы можете предотвратить это заранее
Биометрия или ничего: что нужно знать, если у вас загранпаспорт старого образца
Не выбрасывайте шелуху от лука: как она сделает ваш урожай фантастическим
Мотор уже не ревет — он звучит из колонок по Bluetooth: спорткары Kia ушли в цифровую отставку
Тает, как мороженое, хрустит, как чипсы: настоящий бабушкин рецепт приготовления сала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.