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Уберите это с кухни прямо сейчас: посуда, которая дешевит даже самый стильный интерьер

3:26
Недвижимость

Правильный выбор посуды и кухонной утвари — это не только практичность, но и элемент декора, который влияет на общий вид вашего интерьера. Важно, чтобы все детали гармонично сочетались и подчеркивали стиль. Мы расскажем, от каких предметов на вашей кухне стоит избавиться, чтобы создать атмосферу уюта и изысканности.

Винтажные чашки на деревянном столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Винтажные чашки на деревянном столе

Пластиковые разделочные доски

  • Пластиковые доски ярких расцветок — это не только элемент безвкусицы, но и непрактичный выбор. На них быстро остаются следы от ножей, которые портят внешний вид, а также создаются условия для накопления бактерий. Гораздо эстетичнее смотрятся деревянные доски, которые экологичнее и более долговечны.

Посуда из разных сервизов

  • Когда на вашей кухне собраны тарелки и кружки из разных наборов, часто это создает визуальный хаос. Особенно если в вашем арсенале есть посуда с трещинами или с явными следами старости, например, остатки советского сервиза. Если вам нравится винтаж, подбирайте посуду в едином стиле и добавляйте её дозированно. На кухне всегда должен быть аккуратный и практичный набор посуды для повседневного использования.

Советский хрусталь

  • Советский хрусталь может выглядеть элегантно, но важно помнить меру. Такие вещи, как розеточки, салатницы и вазы, могут украсить кухню, если используются в умеренном количестве. Однако перебор с хрусталем сделает ваш интерьер слишком "музейным" и лишит его уюта. Хрусталь прекрасно смотрится в качестве акцента, например, в виде вазы для цветов, но не должен заполнять всё пространство.

Столовые приборы из разных комплектов

  • Сервировка стола всегда выглядит более элегантно, когда используются столовые приборы из одного набора. Наличие хотя бы одного комплекта на шесть человек придаст вашему интерьеру завершенность и подчеркнет ваше чувство вкуса. Разнообразие столовых приборов из разных комплектов может создавать ощущение небрежности и хаоса.

Пластиковая хлебница

  • Пластиковая хлебница, занимающая много места и привлекающая к себе внимание, часто является не самой удачной деталью на кухне. Вместо неё лучше выбрать металлические или деревянные аналоги, которые будут выглядеть более стильно и органично вписываться в интерьер. Плетеные корзинки с салфеткой также могут стать отличной альтернативой.

Пластиковые стаканы

  • Пластиковые стаканы — это не только признак дешевого интерьера, но и неудобный выбор для ежедневного использования. Стеклянные стаканы выглядят гораздо более элегантно и подходят как для повседневных напитков, так и для сервировки стола при приёме гостей. Такой комплект всегда будет радовать глаз.

Сделайте кухню стильной: маленькие изменения, большие результаты

Правильные детали на кухне способны превратить её в настоящий центр уюта и эстетики. Заменив пластиковые и неудачные предметы на более стильные и практичные, вы не только улучшите внешний вид интерьера, но и подчеркнёте свой вкус и внимание к деталям. Сделайте вашу кухню местом, которое радует глаз и вдохновляет на создание вкусных и красивых блюд!

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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