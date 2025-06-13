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Что обязательно проверить перед началом ремонта — и никто об этом не говорит

2:27
Недвижимость

Когда дело доходит до ремонта, одна ошибка может стоить вам целое состояние. Удивительно, но даже такие мелочи, как точная площадь квартиры или знание внешнего вида цемента, могут сыграть решающую роль. Что же нужно предусмотреть, чтобы не попасться на крючок недобросовестных подрядчиков?

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Не ведитесь на "дешёвые" предложения

Предложение сделать ремонт за полцены звучит заманчиво. Но за низкой ценой часто скрывается подвох: недостаточная квалификация рабочих или последующее "всплывание" дополнительных расходов.

Прежде чем выбирать бригаду, соберите информацию по рынку — узнайте средние расценки хотя бы на базовые виды работ, вроде выравнивания стен или стяжки пола.

Точная площадь — ваш щит

Ошибки (или намеренные махинации) в расчётах площади — один из самых частых способов увеличить смету. Особенно это касается балконов: их могут посчитать по отдельному завышенному тарифу. Проведите точные замеры сами или с независимым специалистом.

Всё по договору

Подробный договор — ваш единственный способ защититься юридически. Пропишите не только виды и стоимость работ, но и:

  • Сроки исполнения.
  • Санкции за задержки.
  • Точную площадь работ, особенно если речь о шумоизоляции;
  • Материалы — их объёмы, стоимость и кто их закупает.

Если строители предлагают скидку на услуги, проверьте, не "отыгрываются" ли они в смете на материалах.

Учитесь отличать материалы

Знание внешнего вида стройматериалов поможет избежать обмана. Цемент, смеси, стяжки — у них есть свои особенности упаковки. Проверьте герметичность, наличие сертификатов, и лучше покупайте всё в проверенных местах самостоятельно. Особенно это важно при черновых работах.

Сравните цены

Перед закупкой пройдитесь по строительным магазинам или онлайн-площадкам. Составьте таблицу с ценами на нужные материалы — так вы легко заметите, если вам пытаются навязать невыгодные позиции.

Подготовьтесь заранее

Ремонт — не то дело, где можно положиться на авось. Изучите нормы по перепланировке, санитарные требования, ГОСТы. Это особенно важно, если в проекте затрагиваются несущие конструкции или вентиляционные шахты.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт - соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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