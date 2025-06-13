Эти детали ремонта способны удвоить стоимость квартиры — но многие их игнорируют

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При ремонте мы часто думаем о комфорте — для себя и своей семьи. Но что, если он станет инвестицией, которая окупится при продаже? Чтобы недвижимость не потеряла в цене, а наоборот — выигрывала, важно учесть несколько ключевых моментов.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дофаминовый интерьер

Перепланировка? Только с разрешением

Даже если изменения в квартире "только для себя", их нужно узаконить. Несогласованная перепланировка может обернуться серьёзными последствиями: штрафами, судебными разбирательствами и даже принудительной продажей жилья. А вот узаконенные изменения — это аргумент "за" при продаже.

Дизайн: не гонимся за модой

Хотите продать квартиру через 3-5 лет? Забудьте про ультрамодные решения. Тренды быстро меняются. Делайте ставку на спокойную, современную стилистику. Такой интерьер не устареет и не потребует вложений в переделку.

И главное — выбирайте функциональность. Простор, свет и удобство — вот что ценится дольше всего.

Освещение и электрика — это база

Перекладывать проводку и менять встроенное освещение — дорого. Всё, что "вшито" в стены, должно быть качественным и универсальным.

Встроенный свет должен быть хорошего качества, с одинаковыми по теплоте лампами. Бра и крупные светильники новый покупатель может заменить сообразно новому модному течению. Встроенный свет заменить безболезненно не получится.

Окна, подоконники и откосы

Это первое, что видит покупатель. Установите добротные окна и не экономьте на мелочах — аккуратные откосы и прочные подоконники завершат образ.

Ровные стены, полы, потолки

Редко какая новостройка или "вторичка" радует идеальной геометрией. Но именно кривизна портит впечатление от квартиры. Ровные поверхности — дорогое, но важное вложение.

Керамогранит: не место для компромиссов

Материал сам по себе не из дешевых, а укладка требует усилий. Сэкономите — и пожалеете. Лучше выбрать классику: нейтральную, качественную и долговечную.

Мебель — простая, но солидная

Интерьер завершают детали. И пусть мебель будет без вычурности, но из хороших материалов. Натуральные поверхности смотрятся дороже и не теряют актуальности.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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