Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали

Цифры говорят сами за себя: в 2024 году россияне потратили на строительные и ремонтные услуги рекордные 526 миллиардов рублей. Это не просто следствие инфляции — за этими деньгами скрывается нечто большее.
По данным Росстата, только за первый квартал 2025 года объём затрат на стройку и ремонт составил 133,9 млрд рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее. Интересно, что количество оказанных услуг растёт и в физическом выражении — примерно на 10% ежегодно, несмотря на цену.
Аналитики проекта T-Data уверены: дело не только в экономике. Люди по-прежнему стремятся обновлять свои дома, несмотря на стагнацию в массовом жилищном строительстве. Индивидуальные заказы продолжают расти, а вместе с ними и рынок.
"Рост спроса говорит о сохраняющейся потребности в обновлении жилищного фонда, а также о росте доли индивидуальных заказов на фоне стагнации массового строительства в ряде регионов", — отмечается в исследовании.
Платформа "Профи.ру" зафиксировала резкий рост интереса к услугам мастеров. По итогам первого квартала 2025 года:
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Что стоит за этими цифрами? Очевидно, что россияне стали чаще вкладываться в комфорт и функциональность своих домов. Ремонт перестал быть вынужденной мерой и стал важной частью повседневной жизни. И, судя по темпам роста, этот тренд только набирает обороты.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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