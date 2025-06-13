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Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали

2:28
Недвижимость

Цифры говорят сами за себя: в 2024 году россияне потратили на строительные и ремонтные услуги рекордные 526 миллиардов рублей. Это не просто следствие инфляции — за этими деньгами скрывается нечто большее.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Спрос растёт вопреки обстоятельствам

По данным Росстата, только за первый квартал 2025 года объём затрат на стройку и ремонт составил 133,9 млрд рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее. Интересно, что количество оказанных услуг растёт и в физическом выражении — примерно на 10% ежегодно, несмотря на цену.

Аналитики проекта T-Data уверены: дело не только в экономике. Люди по-прежнему стремятся обновлять свои дома, несмотря на стагнацию в массовом жилищном строительстве. Индивидуальные заказы продолжают расти, а вместе с ними и рынок.

"Рост спроса говорит о сохраняющейся потребности в обновлении жилищного фонда, а также о росте доли индивидуальных заказов на фоне стагнации массового строительства в ряде регионов", — отмечается в исследовании.

Услуги, которые выбирают чаще всего

Платформа "Профи.ру" зафиксировала резкий рост интереса к услугам мастеров. По итогам первого квартала 2025 года:

  • Общий спрос на строительные услуги вырос на 33% год к году.
  • По сравнению с 2022 годом — почти вдвое (+98%).
  • Спрос на ремонтные работы вырос на 12%.

Наиболее популярные специалисты:

  • Сантехники.
  • Электрики.
  • Мастера по бытовой технике и мебели.
  • Специалисты по покраске и штукатурке.

А ещё:

  • Ремонт электроники: +34%.
  • Строительство: +29%.
  • Установка и ремонт вентиляции, кондиционеров: +50%.
  • Вывоз мусора: +42%.
  • Благоустройство территорий: +48%.

Не только из-за цен — тренд на комфорт

Что стоит за этими цифрами? Очевидно, что россияне стали чаще вкладываться в комфорт и функциональность своих домов. Ремонт перестал быть вынужденной мерой и стал важной частью повседневной жизни. И, судя по темпам роста, этот тренд только набирает обороты.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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