Коммунальная революция в России: что изменится уже в ближайшие годы

Модернизация ЖКХ в России переходит на новый уровень. И речь не о далеких перспективах — работа уже идёт полным ходом, а планы выглядят весьма амбициозно. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ).
"На ближайшие годы одним из важнейших направлений остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Учитывая сложность сферы, реализация проектов жилищно-коммунального хозяйства должна идти еще активнее", — отметил Хуснуллин.
В рамках программы переселения из аварийного жилья ФРТ удалось обеспечить новое жильё для более чем 104 тысяч человек. Но этим деятельность фонда не ограничивается.
С 2021 года при поддержке Фонда:
Все направления работы ФРТ сейчас встроены в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Это значит, что модернизация ЖКХ становится частью большой государственной программы, охватывающей всю страну.
Но на этом роль фонда не заканчивается.
Фонд выступает управляющей компанией свободных экономических зон (СЭЗ), в том числе на территориях новых регионов. Уже заключено 350 договоров с участниками этих зон — это говорит о высоком интересе и серьёзных планах.
Руководить фондом в ближайшие три года будет Василий Купызин. Он сменил Ильшата Шагиахметова, ушедшего по собственному желанию.
Перед новым главой стоит масштабная задача: продолжить переселение из аварийного жилья, развивать коммунальную инфраструктуру и поддерживать обновление территорий, включая новые регионы.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.