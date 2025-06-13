Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рак маскируется под простую усталость: как не пропустить главное
Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером: решаем стареть вместе!
Маринад, который ломает шаблоны: как приготовить сочный шашлык всего за полчаса
Платон Фриске получит больше, чем деньги: что ждёт наследника знаменитой певицы
Как очистить кишечник без клизм и таблеток: помогают 6 простых продуктов
Если чеснок стал вялым — не тяните: опрыскайте вечером и увидите результат утром
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы

Коммунальная революция в России: что изменится уже в ближайшие годы

2:13
Недвижимость

Модернизация ЖКХ в России переходит на новый уровень. И речь не о далеких перспективах — работа уже идёт полным ходом, а планы выглядят весьма амбициозно. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ).

стройка
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
стройка

"На ближайшие годы одним из важнейших направлений остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Учитывая сложность сферы, реализация проектов жилищно-коммунального хозяйства должна идти еще активнее", — отметил Хуснуллин.

Что уже сделано

В рамках программы переселения из аварийного жилья ФРТ удалось обеспечить новое жильё для более чем 104 тысяч человек. Но этим деятельность фонда не ограничивается.

С 2021 года при поддержке Фонда:

  • Построено и введено в эксплуатацию 646 объектов за счёт инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов.
  • Реализовано около 2,6 тыс. проектов в сфере коммунального хозяйства — благодаря средствам из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

В чём суть перемен

Все направления работы ФРТ сейчас встроены в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Это значит, что модернизация ЖКХ становится частью большой государственной программы, охватывающей всю страну.

Но на этом роль фонда не заканчивается.

Что ещё делает ФРТ

Фонд выступает управляющей компанией свободных экономических зон (СЭЗ), в том числе на территориях новых регионов. Уже заключено 350 договоров с участниками этих зон — это говорит о высоком интересе и серьёзных планах.

Кто теперь у руля

Руководить фондом в ближайшие три года будет Василий Купызин. Он сменил Ильшата Шагиахметова, ушедшего по собственному желанию.

Перед новым главой стоит масштабная задача: продолжить переселение из аварийного жилья, развивать коммунальную инфраструктуру и поддерживать обновление территорий, включая новые регионы.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Последние материалы
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Они не кусаются просто так — иногда это крик о помощи
Незаметная деталь, которая решает всё: как лишний миллиметр приводит к ремонту вариатора
Никакой магии в баке: как вас заставляют переплачивать за октановое число
Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.