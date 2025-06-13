Коммунальная революция в России: что изменится уже в ближайшие годы

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Модернизация ЖКХ в России переходит на новый уровень. И речь не о далеких перспективах — работа уже идёт полным ходом, а планы выглядят весьма амбициозно. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ).

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ стройка

"На ближайшие годы одним из важнейших направлений остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Учитывая сложность сферы, реализация проектов жилищно-коммунального хозяйства должна идти еще активнее", — отметил Хуснуллин.

Что уже сделано

В рамках программы переселения из аварийного жилья ФРТ удалось обеспечить новое жильё для более чем 104 тысяч человек. Но этим деятельность фонда не ограничивается.

С 2021 года при поддержке Фонда:

Построено и введено в эксплуатацию 646 объектов за счёт инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов.

Реализовано около 2,6 тыс. проектов в сфере коммунального хозяйства — благодаря средствам из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

В чём суть перемен

Все направления работы ФРТ сейчас встроены в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Это значит, что модернизация ЖКХ становится частью большой государственной программы, охватывающей всю страну.

Но на этом роль фонда не заканчивается.

Что ещё делает ФРТ

Фонд выступает управляющей компанией свободных экономических зон (СЭЗ), в том числе на территориях новых регионов. Уже заключено 350 договоров с участниками этих зон — это говорит о высоком интересе и серьёзных планах.

Кто теперь у руля

Руководить фондом в ближайшие три года будет Василий Купызин. Он сменил Ильшата Шагиахметова, ушедшего по собственному желанию.

Перед новым главой стоит масштабная задача: продолжить переселение из аварийного жилья, развивать коммунальную инфраструктуру и поддерживать обновление территорий, включая новые регионы.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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