Объём ипотеки в России рухнул — но причина вас удивит

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, рынок ипотеки в России притормозил: в I квартале 2025 года банки выдали всего 0,6 трлн рублей. Для сравнения — в конце 2024 года сумма достигала 0,9 трлн. Снижение внушительное. Но стоит ли бить тревогу?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Сезонный спад или тревожный сигнал

Центробанк поспешил успокоить: подобное падение — не аномалия.

"Тем не менее такое изменение в целом характерно для начала года (в 2021–2023 годах сокращение выдач в I квартале по сравнению с IV составляло 20-30%)", — говорится в материалах регулятора.

То есть: рынок просто следует привычному циклу. Зимой спрос падает, и это происходит из года в год.

Что происходит с долгами по ипотеке

Интересно другое: при снижении новых кредитов сумма задолженности почти не изменилась. Если в IV квартале 2024 года она подросла на 1%, то в I квартале 2025 года осталась на том же уровне. Иными словами — кредиты берут меньше, но платить продолжают стабильно.

Банковские портфели: стагнация или стабильность

На балансе у банков портфель ипотек подрос совсем немного — лишь на 0,4%. Это подтверждает: масштабной скупки недвижимости в начале 2025 года не было.

Но и массового отказа от выплат — тоже.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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