Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Минеральный или химический SPF: какой крем подарит вашей коже идеальную защиту
Что означает долгосрочное сотрудничество Уралкалия с Китаем? Нюансы нового контракта
Квартира мечты или отпуск? Что россияне выбирают, когда дело доходит до денег
Тайна китайского богатства: как бывшая деревня обогнала Силиконовую долину
Мир наизнанку: как слава лишила Диму Билана личного счастья и доверия к людям
Брэд Питт выдвинул одно условие для совместных съёмок с Томом Крузом: о чём заявил актёр?
Обычное вздутие или таймер на бомбе? Симптом, который женщины замечают слишком поздно
Пернатый конфликт на улице: кто нападает и почему это всех удивляет

Объём ипотеки в России рухнул — но причина вас удивит

1:37
Недвижимость

Кажется, рынок ипотеки в России притормозил: в I квартале 2025 года банки выдали всего 0,6 трлн рублей. Для сравнения — в конце 2024 года сумма достигала 0,9 трлн. Снижение внушительное. Но стоит ли бить тревогу?

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

Сезонный спад или тревожный сигнал

Центробанк поспешил успокоить: подобное падение — не аномалия.

"Тем не менее такое изменение в целом характерно для начала года (в 2021–2023 годах сокращение выдач в I квартале по сравнению с IV составляло 20-30%)", — говорится в материалах регулятора.

То есть: рынок просто следует привычному циклу. Зимой спрос падает, и это происходит из года в год.

Что происходит с долгами по ипотеке

Интересно другое: при снижении новых кредитов сумма задолженности почти не изменилась. Если в IV квартале 2024 года она подросла на 1%, то в I квартале 2025 года осталась на том же уровне. Иными словами — кредиты берут меньше, но платить продолжают стабильно.

Банковские портфели: стагнация или стабильность

На балансе у банков портфель ипотек подрос совсем немного — лишь на 0,4%. Это подтверждает: масштабной скупки недвижимости в начале 2025 года не было.

Но и массового отказа от выплат — тоже.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Садоводство, цветоводство
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов Аудио 
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Наука и техника
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий Аудио 
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Последние материалы
Брэд Питт выдвинул одно условие для совместных съёмок с Томом Крузом: о чём заявил актёр?
Обычное вздутие или таймер на бомбе? Симптом, который женщины замечают слишком поздно
Пернатый конфликт на улице: кто нападает и почему это всех удивляет
Этот миф живёт дольше аккумуляторов: правда ли бетон разряжает АКБ
Жадность фраера сгубила: пассажир обманул 7 авиакомпаний и 34 раза слетал как бортпроводник
Шоколад против давления: лакомство, которое работает лучше, чем вы думали
Эта запеканка заменит вам пасту: откройте новый вкус курицы и цукини с кремовым сырным соусом
Планы России на будущее: идёт подготовка проекта нового фармацевтического производства в Узбекистане
Фигуре это полезно: фрукт, который поможет очистить кишечник естественным образом
Верните газону зелени: как спасти пожелтевший травяной ковёр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.