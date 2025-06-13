Вот что нужно делать с пылью после ремонта, чтобы не заболеть

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы только что закончили ремонт, а в воздухе висит едва заметная пелена. Кажется, чисто — но это иллюзия. Мелкая строительная пыль — невидимая угроза для вашего здоровья. Она проникает в легкие, раздражает глаза и может вызвать аллергию или даже астму. Как защититься?

Фото: unsplash.com by Austin Ban, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пыль на руках

Почему строительная пыль так опасна

Легкая взвесь, оставшаяся после ремонта, легко попадает в легкие, оседает на слизистой бронхов и может вызывать воспаления. Она раздражает глаза и провоцирует заболевания конъюнктивы. Кроме того, в ней могут быть остатки химии — именно они часто становятся причиной сыпи, кашля и других аллергических реакций.

Во время ремонта обязательно используйте:

Респиратор, чтобы не вдыхать вредные частицы.

Защитные очки — от пыли в глазах.

Наушники, если работаете с громким инструментом.

Специальную одежду — она не даст пыли осесть на коже.

Как не дать пыли разлететься по всей квартире

Оградите ремонтную зону. Используйте полиэтиленовую пленку или влажную ткань. В идеале — специальную пленку с молнией. Это поможет изолировать пыль от остального помещения.

Закройте двери и щели. Плотно прикройте двери и дополнительно заткните влажной тканью все зазоры. Это простой и эффективный способ не пустить пыль дальше.

Укройте мебель и технику. Используйте плотный полиэтилен в несколько слоев. Не забудьте про пол и стены — они тоже должны быть защищены.

Убираемся по ходу ремонта

Пылесосьте сразу — стройпылесос или модель с контейнером подойдут лучше всего. Бытовой пылесос может выйти из строя.

Проветривайте чаще — особенно после демонтажных работ. Если открыть окна нельзя, распыляйте воду из пульверизатора: она прибьет пыль к полу.

Убирайтесь между этапами — каждый новый шаг ремонта лучше начинать в чистоте.

Финальная уборка: что важно учесть

Соблюдайте порядок. Сначала — вынос мусора, затем уборка поверхностей и окон. Мебель — в последнюю очередь.

Мойте с умом. Используйте влажный веник или швабру. Затем промойте пол водой с уксусом (1 стакан 9% уксуса на ведро воды).

Не забывайте про стены. Штукатурку и покраску протирайте губкой с нейтральным средством. Для пятен клея или краски пригодится уайт-спирит.

Пылесос в финале. Строительный пылесос уберет остатки. Пройдитесь щеткой по плинтусам и стенам — снизу вверх.

Уточнения

Пыль - мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 5 мм.



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