Купить квартиру станет проще: эти две хитрости помогут сэкономить на ипотеке

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты по покупке недвижимости поделились двумя хитростями, которые помогут сэкономить деньги на ипотеке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Во-первых, не нужно оформлять кредит на максимальный срок — вместо 30 лет лучше выбрать 10 или 15. Ежемесячный платеж благодаря этому изменится не слишком сильно, а процентов придется платить меньше. Речь идет не о льготных, а об обычных кредитах под 20-27 процентов годовых.

Во-вторых, постарайтесь выплачивать ипотеку досрочно — это уменьшит конечную переплату. Выгоднее всего вносить досрочные платежи в день списания ежемесячного платежа, так как в этот день спишут меньше всего процентов, сообщает KP. RU.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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