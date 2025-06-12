Цифровой паспорт для дома: бумажки сгорят, а эти останутся навсегда

В России запускается масштабное обновление жилищной документации — теперь каждый дом получит электронный паспорт. Госдума приняла закон, согласно которому Минстрой России будет отвечать за разработку формата этих документов и порядок их размещения в ГИС ЖКХ.
Новая норма касается как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. Минстрой утвердит унифицированную форму электронного паспорта для каждого типа жилья, а также чётко пропишет, какие данные должны в него входить.
Что попадёт в электронный паспорт:
Все эти сведения будут храниться в единой государственной системе — ГИС ЖКХ, которая станет своего рода цифровым "реестром здоровья" каждого дома.
Обязанность вносить информацию ляжет на застройщиков и подрядчиков:
Таким образом, каждый новый дом будет не просто построен, но и "записан" в цифровую систему с полным досье на инженерную начинку и физическое состояние.
В перспективе электронный паспорт должен упростить контроль за жилым фондом, ускорить технический учёт и обеспечить прозрачность всех операций с недвижимостью, сообщают "Вести Подмосковья".
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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