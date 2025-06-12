Цифровой паспорт для дома: бумажки сгорят, а эти останутся навсегда

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России запускается масштабное обновление жилищной документации — теперь каждый дом получит электронный паспорт. Госдума приняла закон, согласно которому Минстрой России будет отвечать за разработку формата этих документов и порядок их размещения в ГИС ЖКХ.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Новая норма касается как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. Минстрой утвердит унифицированную форму электронного паспорта для каждого типа жилья, а также чётко пропишет, какие данные должны в него входить.

Что попадёт в электронный паспорт:

технические характеристики дома,

данные о состоянии конструкций и инженерных систем,

результаты техосмотров и мониторинга,

информация о проведённом обслуживании и ремонтах.

Все эти сведения будут храниться в единой государственной системе — ГИС ЖКХ, которая станет своего рода цифровым "реестром здоровья" каждого дома.

Кто и когда должен загружать документы

Обязанность вносить информацию ляжет на застройщиков и подрядчиков:

если речь о многоквартирных или малоэтажных жилых комплексах — после получения разрешения на ввод в эксплуатацию,

в случае индивидуального строительства с эскроу-счетами — после подписания акта приёмки.

Таким образом, каждый новый дом будет не просто построен, но и "записан" в цифровую систему с полным досье на инженерную начинку и физическое состояние.

В перспективе электронный паспорт должен упростить контроль за жилым фондом, ускорить технический учёт и обеспечить прозрачность всех операций с недвижимостью, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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