Кухня, трубы и гранола: как уединённый дом превратился в финансовую воронку

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Richner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мрачная ферма

Почти 20 лет назад Паркер Поузи сбежала от суеты Нью-Йорка в тишину долины Гудзон. Тогда, в 2007 году, она купила фермерский дом с участком в 16 акров за 650 000 долларов и решила, что теперь будет жить как "хозяйка земли”.

На этом участке — и сарай, и пруд, и курортный бассейн, и беседка. Настоящая пастораль. Но со временем идиллия начала трещать по швам.

Поузи призналась в подкасте Smartless (его ведут Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт), что устала бороться с домом — и подумывает продать его и вернуться в Лос-Анджелес.

"Я не знаю, стоит ли мне отказываться от ремонта, потому что он такой дорогой, и не стоит ли мне просто продать его и переехать куда-нибудь еще", — сказала она.

Сам дом актриса называет "по-настоящему хрустящей гранолой" — в нём есть всё, что ассоциируется с уединённой и "простой" жизнью. Но романтика дачной жизни в реальности обернулась не только живописными закатами, но и замерзающими трубами, плохой изоляцией и вечными расходами.

"Я пытаюсь отремонтировать и приобрести новую кухню, потому что там есть изоляция, трубы замерзают и всё такое; и мне нравится этот проект, но я не смотрю на свой дом и не думаю, что он мой", — призналась актриса.

Загородный побег, как оказалось, требует не только любви к природе, но и немалого терпения — и бюджета.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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