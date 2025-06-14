Сколько семейных россиян живут на съёмной квартире — и когда они надеются обзавестись своим жильём

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По результатам опроса Level Group, проведённого среди 1,5 тысяч россиян, каждый четвертый россиянин, состоящий в браке (26%), проживает на съемной квартире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Значительная часть опрошенных тратит на аренду жилья существенную часть своего дохода. Так, 36% респондентов арендуют квартиру, расходуя на это от 20% до 30% своего семейного бюджета, а еще 25% (каждый четвертый) — от 10% до 20%. Только 17% респондентов тратят на аренду меньше 10% своего дохода, в то время как 12% вынуждены отдавать за аренду от 30% до 40% своих средств. И лишь 8% опрошенных арендуют жилье, расходуя на это более 50% своего дохода.

Многие из тех, кто живет на съемной квартире, надеются на скорое приобретение собственного жилья. 12% респондентов ждут выдачи ключей от квартиры, купленной в ипотеку или за собственные средства. Еще 30% опрошенных уверены, что смогут купить собственное жилье в будущем. Из них 24% планируют приобрести квартиру за наличные, а столько же — в ипотеку. При этом они уже начали откладывать деньги на эту цель. Оставшиеся 48% пока не приступили к накоплению средств для покупки жилья, сообщает Газета.Ru.

Также стоит отметить, что 29% пар живут в квартире родителей или родителей своего супруга. 23% опрошенных проживают в собственной квартире, которая досталась одному из партнеров по наследству. 16% респондентов живут в квартире, взятой в ипотеку, а лишь 6% — в собственной квартире, купленной за наличные средства.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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