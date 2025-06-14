Жесткость и наполнитель матраса: 4 правила выбора, чтобы ваш сон был сладким

3:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед покупкой матраса важно выбрать подходящую жесткость и протестировать его в магазине. Об этом рассказала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

Она отметила, что мягкие матрасы лучше подходят для людей старше 70 лет. Это связано с тем, что с возрастом суставы теряют мышечную поддержку, а твердая поверхность может ухудшить кровообращение. Кроме того, в преклонном возрасте часто нарушается теплообмен, и мягкий матрас обеспечивает более комфортное тепло. Для людей в возрасте от 25 до 70 лет оптимальным выбором будет матрас средней жесткости, особенно для сна на спине. Молодые люди до 25 лет могут предпочесть жесткий матрас, особенно если они привыкли спать на животе.

Косарева подчеркнула, что неправильный выбор матраса может привести к проблемам со здоровьем. Слишком жесткий матрас может вызвать неестественный изгиб позвоночника, а чрезмерно мягкий — провисание, что может вызвать боли в спине, пишет Газета.Ru.

Эксперт также отметила, что матрас должен иметь независимый пружинный блок с разной степенью жесткости, чтобы поверхность изделия могла повторять изгибы тела. Это помогает мышцам расслабляться, предотвращает смещение костей и напряжение связок, а также обеспечивает нормальное кровообращение и нервное функционирование.

Однако, по словам Косаревой, не стоит слепо следовать этим рекомендациям. Если человек привык спать на жестком матрасе, не стоит менять его на мягкий в пожилом возрасте. В случае серьезных проблем со спиной лучше проконсультироваться с врачом перед выбором матраса. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности, такие как вес и состояние здоровья.

При выборе матраса важно обратить внимание на материалы изоляционных слоев. Хлопковый войлок хорошо впитывает и испаряет влагу, увеличивая срок службы матраса. Термовойлок гипоаллергенен и обладает высокой прочностью, а спанбонд защищает пружинный блок от пыли. Лен быстро испаряет влагу и не впитывает запахи.

Особое внимание стоит уделить комфортному слою матраса, который влияет на качество сна. Кактусовая койра хорошо растягивается и обеспечивает хорошую вентиляцию. Латекс с пропиткой алоэ обладает антиоксидантными и расслабляющими свойствами. Memorix — упругий и долговечный материал, который приминается под нагрузкой без обратного давления. Микромассажная угольная пена оказывает точечное воздействие на нервные окончания, расслабляя мышцы. Технологическая пена придает матрасу упругость и обеспечивает воздухообмен внутри.

«Для того чтобы матрас прослужил долго, обратите внимание, чтобы его периметр был усилен специальным коробом из пены повышенной плотности. Это придаст конструкции дополнительную жесткость и не позволит пружинам внутри «гулять», - сказала Косарева.

А для более мягкого и воздушного ощущения при посадке матрас должен иметь простеганный 3D-чехол с анатомической пеной, добавила эксперт.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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