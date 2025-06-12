Что происходит, когда жильцы берут ситуацию с парковкой в свои руки

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всё чаще жители многоэтажек задумываются об установке шлагбаума во дворе. Причина проста: безопасность, порядок и немного тишины в условиях городского хаоса. Но можно ли поставить ограждение у дома просто по своему желанию? Оказывается, это вполне реально — но только по закону.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шлагбаум

Когда двор становится проходным

На улице Мира, 9/6 в Клину жильцы устали от непрекращающегося потока машин. Двор давно превратился в объездной маршрут, особенно в часы пик. А рядом — офисы, парковок катастрофически не хватает. Под окнами — постоянные пробки, дети играют в условиях, далёких от безопасных.

Похожая ситуация — на улице Овражной, 2. Там рядом колледж, а машины приезжих ежедневно заполняют дворовую территорию.

Решение — коллективное

"Мы провели общее собрание жильцов и решили — шлагбаум необходим. Обратились в администрацию округа с фото, схемой и объяснением проблемы. Там нас выслушали, поняли и поддержали", — рассказывает Андрей Феклистов, зампред совета дома на ул. Мира.

Процедура оформления заняла всего пару месяцев. Скорая помощь и пожарные получили электронный доступ — их работа не пострадала. А участок земли под установку устройства жильцы официально арендовали у муниципалитета.

Что говорит закон

Поставить шлагбаум во дворе могут только жители многоквартирных домов. Жителям частного сектора такое право не предусмотрено. Закон позволяет организовать закрытую территорию для повышения комфорта, но только при соблюдении всех правил.

Алгоритм действий:

Провести собрание жильцов.

Зафиксировать решение в протоколе.

Подготовить схему и фотофиксацию проблем.

Обратиться в администрацию.

Получить согласование с экстренными службами.

Заключить договор аренды земли под установку.

Такой подход — не просто установка барьера. Это шаг к упорядоченной и безопасной жизни в общем доме. Об этом сообщает "Радио 1".

Уточнения

Шлагба́ум (нем. Schlagbaum, от schlagen "ударять", "рубить деревья" и baum "дерево") — устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной (горизонтальный шлагбаум) оси стрелы.



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