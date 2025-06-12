Не тратьте лишнего: этот материал на полу заменит дорогие аналоги

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Думаете, что качественный ремонт невозможен без огромного бюджета? Ошибаетесь. Главное — не гнаться за трендами, а грамотно распределить ресурсы. Вот несколько проверенных приёмов, которые помогут сделать интерьер стильным и долговечным — без переплат.

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Универсальность — ваш лучший друг

Чтобы не распыляться на десятки материалов, выбирайте одно покрытие на все помещения. Например, ламинат с фактурой дерева или камня: он одинаково уместен в спальне, кухне и даже прихожей.

Цвет стен — тоже важная статья экономии. Окрашивание всей квартиры в один базовый оттенок (бежевый, светло-серый, молочный) — не только про стиль, но и про рациональность. Расход краски снижается, особенно если наносить её валиком, а не с помощью распылителя.

В чём сила однотонности

Любите обои? Отлично. Но выбирайте однотонные: с ними легче обращаться, меньше отходов и проще обновить интерьер частично, если это потребуется. То же касается декоративной штукатурки и панелей — минимализм работает на вас.

Кварцвинил или ламинат: сравниваем лидеров

На рынке доминируют два популярных материала — SPC (Stone Polymer Composite, или кварцвинил) и ламинат.

SPC: материал нового поколения с прочной основой из известняка и ПВХ. Не боится воды, легко укладывается, но у дешёвых вариантов часто страдают износостойкость и антибактериальные свойства. Проверяйте соответствие стандартам — например, ГОСТ 34631-2020.

Ламинат: давно ушёл от образа "временного решения”. Особенно хороши модели от проверенных брендов — они устойчивы к повреждениям, безопасны и гигиеничны. Идеально, если покрытие сертифицировано по ГОСТ 32304-2013 или европейскому EN 13329.

Комбинируйте умно

Хотите добавить акцент? Сделайте одну стену акцентной — с яркими обоями или фактурными панелями. Остальное пространство оставьте спокойным. Так получится создать выразительный интерьер с минимальными затратами.

Время ремонта имеет значение

Пик сезона — лето и ранняя осень. Именно тогда растут цены на материалы и работу. А вот весной и поздней осенью — золотое время: скидки, свободные мастера, меньше спешки. Используйте межсезонье с выгодой.

И ещё раз: не гонитесь за модой

То, что сегодня в тренде, завтра может надоесть. Ставьте на классику — она долговечна не только физически, но и эстетически. Меньше соблазнов — больше практичности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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