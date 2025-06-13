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Новая эстетика на окнах: как шторы теперь задают настроение всей комнате

2:03
Недвижимость

Забудьте всё, что знали о шторах десять лет назад. Дизайнеры единодушны: оконный текстиль больше не играет второстепенную роль — теперь он задаёт стиль всему интерьеру. И новые тренды на шторах действительно переворачивают игру.

Минималистичный дизайн гостиной
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Минималистичный дизайн гостиной

Натуральность — как стиль жизни

Лён и хлопок теперь не просто ткань, а философия: экологичность, лёгкость, тактильность. А если хочется элегантности — в дело идут шелк и бархат, но уже без глянца.

Матовые — вот кто в моде

Сатиновые и матовые поверхности вытесняют всё блестящее. Никаких кричащих бликов и дешёвого гламура. Только спокойствие, свет и текстура.

Цвет — как настроение

Пастельные оттенки и монохром — база. Но если хочется акцента, дизайнеры выбирают глубокие оттенки: терракотовый, синий, изумруд. Они работают как арт-объект, а не просто ткань.

Меньше слоёв, больше смысла

Многослойность уходит. Даже в классике тяжёлые портьеры теперь живут без тюля. Простота — новый синоним уюта.

Римские или рулонные

Прозрачные римские шторы идеально вписываются в классику. А вот в современных интерьерах чаще выбирают рулонные модели, которые буквально сливаются со стеной — будто их и нет.

Шторы, которые защищают

Затемняющие ткани с фильтрацией света — хит. Они не просто защищают от солнца: они создают ощущение уединения и превращают комнату в личное кинозал-убежище.

Забудьте про кисточки

Никаких ламбрекенов и декоративных флажков. Минимализм диктует правила: чёткие линии, простые формы, максимум универсальности.

Длина — теперь на ваш вкус

Модные шторы могут быть как до подоконника, так и театрально длинными — до пола и с "волной". Всё зависит от задачи: уют или эффект вау.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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