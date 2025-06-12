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Миллионы за каждый метр: как Москва продаёт свои здания бизнесу

2:07
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, сколько объектов коммерческой недвижимости продаёт Москва? За последние пять лет на городских торгах ушло более 8,4 тысячи помещений и зданий. Общая площадь — свыше 1,7 миллиона квадратных метров! Это огромные возможности как для малого, так и крупного бизнеса.

Склад
Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Склад

Что можно купить у города

Москва предлагает предпринимателям как отдельные помещения, так и полноценные здания. Причём большинство из них — со свободным назначением: хотите — магазин, хотите — ресторан, а может, клинику, спортзал или частную школу.

"С мая 2020 по май 2025 года было реализовано свыше 8,4 тыс. объектов нежилой недвижимости. Лидерами стали Центральный округ — здесь продали 1300 объектов, а также Западный и Восточный округа — по тысяче на каждый", — отметила Мария Багреева, заместитель мэра и глава Департамента экономической политики и развития Москвы.

От крошек до гигантов

Размеры лотов поражают: самый маленький — всего 1,5 кв. м. Его продали на проспекте Маршала Жукова. А самый крупный — целый комплекс на Большом Черкасском переулке и Никольской улице: свыше 25 тыс. кв. м, три здания сразу.

Кто покупает и как проходят торги

Интерес к городским объектам стабильно высок. В аукционах участвовали более 54 тысяч физических и юридических лиц. Средняя конкуренция — 7 претендентов на помещение и 5 — на здание. Но бывают и горячие битвы.

"Самый востребованный лот последних лет — помещение площадью 45,4 кв. м на улице Удальцова. За него боролись сразу 74 участника", — сообщил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента по конкурентной политике.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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