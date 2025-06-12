Больше не надо ждать годами: стройка ускоряется по всей стране

Сколько времени уходит на то, чтобы построить школу, больницу или жилой дом? Раньше — слишком много. Но теперь всё иначе. За последние годы стройотрасль в России пережила настоящую трансформацию — и это ощутят все: и бизнес, и обычные жители.

Фото: flickr.com by Loozrboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Строительство

Минус 900 дней: инвестиционно-строительный цикл стал короче

С 2019 года количество административных процедур сократилось в три раза — с 96 до 32. Это уже привело к уменьшению инвестиционно-строительного цикла более чем на 900 дней. Такие данные озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем работу над сокращением сроков строительства, сохраняя при этом высокие стандарты качества и безопасности. Цель — не более 1000 дней от идеи до сдачи объекта", — отметил он.

Бумаги стало меньше

Раньше для начала и завершения строительства требовались сотни документов. Теперь их стало почти вдвое меньше — всего 582. Упростить процесс помогла цифровизация: с 1 сентября 2024 года начали работать электронные реестры, где автоматически обновляются требования, согласования и данные по проектам.

Где строят быстрее всех

Минстрой регулярно оценивает, как быстро регионы справляются с реализацией проектов. В первом квартале 2025 года лидерами стали:

Москва — 32 балла.

Новгородская, Сахалинская и Орловская области — на шаг позади.

В топ-55 также вошли регионы с оценкой от 22 до 32 баллов.

Во второй категории — 25 субъектов, набравших от 16 до 21 балла. Среди них — Кемеровская, Вологодская, Пензенская области.

Новостройки появятся быстрее

Средний срок строительства многоквартирных домов в 2025 году — 1211 дней, что на 48 дней меньше, чем годом ранее. Из них около 212 дней уходят на оформление документов, остальное — на сами работы.

"Мониторинг показывает: темпы растут, особенно в жилье. Мы фиксируем устойчивое сокращение сроков", — заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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