Больше не надо ждать годами: стройка ускоряется по всей стране

Сколько времени уходит на то, чтобы построить школу, больницу или жилой дом? Раньше — слишком много. Но теперь всё иначе. За последние годы стройотрасль в России пережила настоящую трансформацию — и это ощутят все: и бизнес, и обычные жители.
С 2019 года количество административных процедур сократилось в три раза — с 96 до 32. Это уже привело к уменьшению инвестиционно-строительного цикла более чем на 900 дней. Такие данные озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы продолжаем работу над сокращением сроков строительства, сохраняя при этом высокие стандарты качества и безопасности. Цель — не более 1000 дней от идеи до сдачи объекта", — отметил он.
Раньше для начала и завершения строительства требовались сотни документов. Теперь их стало почти вдвое меньше — всего 582. Упростить процесс помогла цифровизация: с 1 сентября 2024 года начали работать электронные реестры, где автоматически обновляются требования, согласования и данные по проектам.
Минстрой регулярно оценивает, как быстро регионы справляются с реализацией проектов. В первом квартале 2025 года лидерами стали:
Во второй категории — 25 субъектов, набравших от 16 до 21 балла. Среди них — Кемеровская, Вологодская, Пензенская области.
Средний срок строительства многоквартирных домов в 2025 году — 1211 дней, что на 48 дней меньше, чем годом ранее. Из них около 212 дней уходят на оформление документов, остальное — на сами работы.
"Мониторинг показывает: темпы растут, особенно в жилье. Мы фиксируем устойчивое сокращение сроков", — заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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