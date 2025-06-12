Секрет новой инфраструктуры в регионах: где начинается преображение

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как думаете, что общего между аварийным жильём, горячей водой и экономическим ростом? Ответ — проекты Фонда развития территорий. Именно они становятся двигателем перемен в российских регионах.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЖК в Хамовниках, Москва

Коммуналка — приоритет №1

Модернизация систем ЖКХ выходит на передний план. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании наблюдательного совета ФРТ. Он подчеркнул:

"На ближайшие годы одним из важнейших направлений остаётся модернизация коммунальной инфраструктуры. Учитывая сложность сферы, реализация проектов ЖКХ должна идти еще активнее".

Все инициативы фонда уже встроены в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Цифры, за которыми стоят люди

С 2021 года с помощью фонда удалось ввести в строй 646 объектов. За счёт ресурсов Фонда национального благосостояния и федерального бюджета построено ещё около 2,6 тыс. единиц инфраструктуры. А самое главное — переселено более 104 тысяч человек из аварийного жилья. Это не просто цифры — это новая жизнь для десятков тысяч семей.

СЭЗ и новые регионы: куда двигается ФРТ

Фонд также управляет свободными экономическими зонами, включая территории новых регионов. На сегодня уже заключено 350 договоров с участниками СЭЗ. Это значит — инвестиции, рабочие места и новое качество жизни.

Новый глава — новые горизонты

Недавно у фонда появился новый руководитель — Василий Купызин. Он сменил Ильшата Шагиахметова, ушедшего по собственному желанию.

В ближайшие три года именно Купызину предстоит реализовать масштабные задачи: от ликвидации аварийного жилья до развития инфраструктуры и восстановления новых территорий.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



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