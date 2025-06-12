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Особняк Ротару обесценился до неузнаваемости — причина поразит вас

1:47
Недвижимость

Когда-то роскошный особняк Софии Ротару под Киевом считался одной из самых дорогих построек в престижном посёлке Пятихатки. Теперь же — внезапно и значительно — он потерял в цене. Что случилось?

София Ротару
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
София Ротару

Дом, где прошла пандемия

Трёхэтажный дом площадью 120 м² расположен на участке в 20 соток. На территории есть не только главный коттедж, но и гостевой домик, теннисный корт, беседка и зона для барбекю. В прошлом певица с удовольствием ухаживала за садом и грядками, особенно в годы пандемии, которые она провела в уединении.

Миллионный особняк теперь стоит в три раза меньше

Сейчас недвижимость оказалась в подвешенном состоянии. По словам бизнесмена Андрея Ковалева, специализирующегося на рынке недвижимости:

"Вся недвижимость в Киеве и окрестностях подешевела в два-три раза. Богатые уехали, продавать сейчас невыгодно. Особняк Ротару стоил миллион долларов — теперь не больше 300 тысяч. Но и по этой цене его никто не покупает".

Слухи утверждают, что Ротару уехала с Украины и теперь живёт за границей вместе с сыном и невесткой.

Как обстоят дела с остальной недвижимостью

Ранее певица пыталась продать свою московскую квартиру, но покупателя не нашлось. В итоге она переписала её на сына Ярослава Евдокименко, и только после этого апартаменты продали — за 65 миллионов рублей.

Не так гладко обстоят дела с дачей под Ялтой. Роскошный дом на 400 квадратов также перешёл Ярославу, но пока так и не нашёл нового владельца, сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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