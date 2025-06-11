Как не дать комарам испортить лето: 7 рецептов, о которых знали ещё наши прабабушки

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Летний сезон — время не только солнечных дней и свежих плодов, но и активных насекомых, особенно комаров. Эти маленькие кровососы могут испортить даже самый прекрасный летний вечер на даче или в лесу. К счастью, на помощь всегда приходят проверенные временем народные средства, которые вряд ли подведут. Вместо химических репеллентов, вы можете воспользоваться древними методами защиты, которые известны с времен наших прабабушек.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Возможно, вы уже слышали о некоторых из них, но несколько действительно необычных способов борьбы с комарами наверняка станут для вас новыми.

Гвоздика — пряность с волшебными свойствами

Речь идет не о цветах, а о самой известной пряности — гвоздике. Этот ароматный и мощный антисептик идеально справляется с комарами. Есть два проверенных рецепта с гвоздикой:

Гвоздичный коктейль : вскипятите 200 мл воды и добавьте 5 высушенных бутонов гвоздики. Варите на слабом огне 15 минут, остудите и процедите. Полученную гвоздичную воду можно залить в пульверизатор и распылить вокруг, включая себя. Это средство действует долго и эффективно.

: вскипятите 200 мл воды и добавьте 5 высушенных бутонов гвоздики. Варите на слабом огне 15 минут, остудите и процедите. Полученную гвоздичную воду можно залить в пульверизатор и распылить вокруг, включая себя. Это средство действует долго и эффективно. Гвоздичное дерево: разрежьте лимон или апельсин пополам и воткните в мякоть 10-15 бутонов гвоздики. Это не только поможет отпугнуть комаров, но и создаст приятный аромат в помещении.

Ваниль — сладкий враг комаров

Любители сладкого оценят этот рецепт. Ваниль — это не только душистая специя, но и природный репеллент. С её помощью можно отгонять комаров естественным и приятным способом:

Ванильный раствор : щепотку ванилина развести в воде и нанести на открытые участки кожи (шею, руки, сгибы локтей и коленей). Этот запах будет длиться достаточно долго, а комары его точно не перенесут.

: щепотку ванилина развести в воде и нанести на открытые участки кожи (шею, руки, сгибы локтей и коленей). Этот запах будет длиться достаточно долго, а комары его точно не перенесут. Добавление ванили в крем: ваниль можно добавить в детский крем и смазывать тело в жаркие дни. Но будьте внимательны — ванильный запах в духах и туалетной воде часто бывает искусственным, и не оказывает должного эффекта.

Березовый деготь — древнее оружие от насекомых

Березовый деготь — одно из самых эффективных, но не самых приятных средств против кровососущих насекомых. Деготь отпугивает не только комаров, но и других мелких паразитов, таких как мошки и клещи. Вот как им можно воспользоваться:

Масляный раствор: смешайте березовый деготь с подсолнечным или конопляным маслом. Важно использовать его в разведенном виде, чтобы избежать раздражения кожи. Наносите на кожу и на ошейник домашних животных. Это средство находит применение и в лесу, и на даче, и даже на природе.

Кислота — природный защитник от комаров

Комары не выносят кислоты, и это можно использовать на свою пользу:

Уксусный раствор : столовый или яблочный уксус смешайте с водой в пропорции 1:1. Протрите открытые участки тела. Уксус может оставить неприятный запах, но для человека он быстро выветривается, а вот комары будут чувствовать его долго.

: столовый или яблочный уксус смешайте с водой в пропорции 1:1. Протрите открытые участки тела. Уксус может оставить неприятный запах, но для человека он быстро выветривается, а вот комары будут чувствовать его долго. Муравьиная кислота: если вы находитесь в лесу, можно использовать ещё более экзотический способ. Найдите муравейник, поднесите ладони к муравьям и подержите их пару минут. Кислота, которую выделяют муравьи, будет защищать вас от кровососов на несколько часов.

Герань — природный защитник от комаров

Герань — не только красивое комнатное растение, но и естественный репеллент. Разместив её на окне, вы не только украшаем дом, но и создадите барьер для комаров:

Герань на окне : поставьте горшочки с геранью на подоконник, и комары будут обходить ваше жилье стороной.

: поставьте горшочки с геранью на подоконник, и комары будут обходить ваше жилье стороной. Герань в саду: выращивайте герань на даче или вдоль дорожек — это не только полезно, но и красиво. Также используйте эфирное масло герани в аромалампе или нанесите его на кожу.

Дым — проверенное средство от комаров в лесу

Когда вы находитесь на природе или у костра, воспользуйтесь тем, что есть под рукой:

Можжевеловый дым: комары не переносят дым от можжевеловых веточек или шишек. Этот метод будет особенно полезен на даче или во время походов. Запах хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, также помогает избавиться от насекомых.

Правильная еда — натуральная защита от комаров

Что вы едите, тоже влияет на то, насколько вы привлекательны для комаров:

Витамин B1 : ещё в старину замечено, что люди, употребляющие много продуктов с витамином B1, реже становятся жертвами комаров. Витамин B1 содержится в бобовых, свинине, муке грубого помола.

: ещё в старину замечено, что люди, употребляющие много продуктов с витамином B1, реже становятся жертвами комаров. Витамин B1 содержится в бобовых, свинине, муке грубого помола. Чеснок: хотя это средство и привлекает не только комаров, но и людей с чувствительным носом, чеснок — отличное средство для отпугивания насекомых. Другие полезные для этой цели продукты — мята, корица, мелисса и чабрец.

Эти простые и эффективные способы защиты от комаров не только помогут вам провести лето без укусов, но и позволят использовать проверенные веками народные методы. С ними лето на даче или в лесу будет вдвойне приятнее.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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