Как спрятать трубы в ванной и при этом сохранить стиль: 5 дизайнерских решений

4:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда пространство ванной комнаты ограничено, а трубы занимают значительную часть, важно найти способ не только скрыть их, но и сделать интерьер стильным. Есть несколько решений, которые помогут эффективно задекорировать трубы, сохраняя при этом доступ к сантехническим элементам в случае необходимости.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Декоративная покраска: самый простой способ

Если трубы не занимают слишком много места и не мешают, можно сделать их частью декора. Простой и недорогой способ — покрасить трубы в цвет стен. Это позволит им просто слиться с общим фоном и не привлекать внимания.

Идеи для покраски

Выберите яркий контрастный цвет, чтобы трубы стали акцентом в комнате. Например, красный, синий или черный.

Используйте влагостойкую термостойкую краску, такую как акриловая эмаль. Она устойчива к механическим повреждениям и влаге.

Можно также разрисовать трубы под интересные текстуры — под дерево или хохлому, если хотите добавить индивидуальности.

Фальш-панели и короба: скрытие с доступом

Это одно из самых популярных решений для крупных труб, таких как стояки водоснабжения. Для этого используются пластиковые панели, гипсокартон или влагостойкая фанера. С их помощью можно закрыть трубы и оформить их плиткой, оставив при этом смотровые люки для доступа.

Как сделать

Обеспечьте доступ к кранам, счетчикам и стыкам. Для этого установите скрытые люки-невидимки, которые можно сделать самостоятельно.

С помощью коробов можно превратить трубы в дополнительные полочки или скрыть их за фальш-стеной, что добавит эстетики в интерьер.

Декоративные дверцы: не только красиво, но и удобно

Для тех, кто хочет скрыть трубы, но при этом оставить к ним доступ, можно установить декоративные дверцы. Обычно они представляют собой жалюзи или сплошные дверцы, которые можно покрасить в цвет стен или подобрать в контраст.

Как можно оформить

Реечные дверцы можно сделать из влагостойкого МДФ или дерева, в зависимости от стиля вашего интерьера.

Для создания дополнительного эффекта можно оклеить дверцы яркими обоями или использовать декоративные наклейки с интересными узорами.

Экраны для ванной: эстетика и функциональность

Экраны — это отличный способ закрыть пространство под ванной с трубами. Они могут быть выполнены из пластика, МДФ, органического стекла или алюминия. Экраны могут быть раздвижными или откидными, что позволяет удобно использовать пространство под ванной для хранения.

Преимущества

Экраны делают пространство под ванной более функциональным — можно скрыть бытовую химию, таз и другие предметы.

Для монолитных облицовок можно установить смотровые люки, что обеспечит доступ к трубам в случае аварии.

Мебель: скрыть трубы с пользой

Мебель также может стать отличным способом скрыть трубы. Используя полки, тумбочки и шкафы с выемками для труб, можно идеально вписать коммуникации в интерьер.

Как это сделать

Уберите заднюю стенку тумбочки и сделайте выемки по размеру труб. Так, трубы будут скрыты, а мебель станет частью дизайна.

Используйте влагостойкие материалы, чтобы мебель не подвергалась разрушению от влаги.

Для большего удобства можно заказать встроенную мебель по индивидуальным размерам, чтобы она идеально вписалась в пространство.

Есть множество способов сделать вашу ванную комнату стильной и уютной, при этом скрыв трубы, не нарушив функциональности. Главное — помнить о доступности для тех элементов, которые могут потребовать обслуживания, и выбрать материалы, которые будут влагостойкими и устойчивыми к механическому воздействию. С помощью этих идей можно легко сделать вашу ванную комнату более гармоничной и комфортной.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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