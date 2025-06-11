Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога не дает вам необходимого вам снятия стресса? Попробуйте эти упражнения
Верните моего мужа: Юлию Ковальчук вывели из себя поклонницы Чумакова
Где авто подешевели сильнее всего: региональная карта падения цен
Как обуздать шумных соседей: штрафы и выселение за нарушение закона о тишине
Запеканка с сосисками, которая всегда выручает: быстро, сытно и все просят добавки
Неизвестный, но потрясающий: Гларокавос стал звездой нового рейтинга европейских пляжей
Как всего пара дыханий может остановить разрушение организма: кортизол под контролем
Фен плачет, а вы расцветаете: прическа, которая упрощает утро до трёх движений
За кулисами театра: Басилашвили поделился мыслями о завершении карьеры

Как спрятать трубы в ванной и при этом сохранить стиль: 5 дизайнерских решений

4:05
Недвижимость

Когда пространство ванной комнаты ограничено, а трубы занимают значительную часть, важно найти способ не только скрыть их, но и сделать интерьер стильным. Есть несколько решений, которые помогут эффективно задекорировать трубы, сохраняя при этом доступ к сантехническим элементам в случае необходимости.

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Декоративная покраска: самый простой способ

Если трубы не занимают слишком много места и не мешают, можно сделать их частью декора. Простой и недорогой способ — покрасить трубы в цвет стен. Это позволит им просто слиться с общим фоном и не привлекать внимания.

Идеи для покраски

  • Выберите яркий контрастный цвет, чтобы трубы стали акцентом в комнате. Например, красный, синий или черный.
  • Используйте влагостойкую термостойкую краску, такую как акриловая эмаль. Она устойчива к механическим повреждениям и влаге.
  • Можно также разрисовать трубы под интересные текстуры — под дерево или хохлому, если хотите добавить индивидуальности.

Фальш-панели и короба: скрытие с доступом

Это одно из самых популярных решений для крупных труб, таких как стояки водоснабжения. Для этого используются пластиковые панели, гипсокартон или влагостойкая фанера. С их помощью можно закрыть трубы и оформить их плиткой, оставив при этом смотровые люки для доступа.

Как сделать

  • Обеспечьте доступ к кранам, счетчикам и стыкам. Для этого установите скрытые люки-невидимки, которые можно сделать самостоятельно.
  • С помощью коробов можно превратить трубы в дополнительные полочки или скрыть их за фальш-стеной, что добавит эстетики в интерьер.

Декоративные дверцы: не только красиво, но и удобно

Для тех, кто хочет скрыть трубы, но при этом оставить к ним доступ, можно установить декоративные дверцы. Обычно они представляют собой жалюзи или сплошные дверцы, которые можно покрасить в цвет стен или подобрать в контраст.

Как можно оформить

  • Реечные дверцы можно сделать из влагостойкого МДФ или дерева, в зависимости от стиля вашего интерьера.
  • Для создания дополнительного эффекта можно оклеить дверцы яркими обоями или использовать декоративные наклейки с интересными узорами.

Экраны для ванной: эстетика и функциональность

Экраны — это отличный способ закрыть пространство под ванной с трубами. Они могут быть выполнены из пластика, МДФ, органического стекла или алюминия. Экраны могут быть раздвижными или откидными, что позволяет удобно использовать пространство под ванной для хранения.

Преимущества

  • Экраны делают пространство под ванной более функциональным — можно скрыть бытовую химию, таз и другие предметы.
  • Для монолитных облицовок можно установить смотровые люки, что обеспечит доступ к трубам в случае аварии.

Мебель: скрыть трубы с пользой

Мебель также может стать отличным способом скрыть трубы. Используя полки, тумбочки и шкафы с выемками для труб, можно идеально вписать коммуникации в интерьер.

Как это сделать

  • Уберите заднюю стенку тумбочки и сделайте выемки по размеру труб. Так, трубы будут скрыты, а мебель станет частью дизайна.
  • Используйте влагостойкие материалы, чтобы мебель не подвергалась разрушению от влаги.
  • Для большего удобства можно заказать встроенную мебель по индивидуальным размерам, чтобы она идеально вписалась в пространство.

Есть множество способов сделать вашу ванную комнату стильной и уютной, при этом скрыв трубы, не нарушив функциональности. Главное — помнить о доступности для тех элементов, которые могут потребовать обслуживания, и выбрать материалы, которые будут влагостойкими и устойчивыми к механическому воздействию. С помощью этих идей можно легко сделать вашу ванную комнату более гармоничной и комфортной.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Где авто подешевели сильнее всего: региональная карта падения цен
Как обуздать шумных соседей: штрафы и выселение за нарушение закона о тишине
Запеканка с сосисками, которая всегда выручает: быстро, сытно и все просят добавки
Неизвестный, но потрясающий: Гларокавос стал звездой нового рейтинга европейских пляжей
Как всего пара дыханий может остановить разрушение организма: кортизол под контролем
Фен плачет, а вы расцветаете: прическа, которая упрощает утро до трёх движений
За кулисами театра: Басилашвили поделился мыслями о завершении карьеры
Алёна Свиридова раскрыла главное сожаление своей жизни: что она потеряла ради сцены
Сначала рыхлят, потом душат: когда опилки помогают, а когда мешают
150 самолётов в тумане санкций: кто получит миллиарды и кто останется ни с чем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.