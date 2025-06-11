Как обуздать шумных соседей: штрафы и выселение за нарушение закона о тишине

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России за нарушение закона о тишине в многоквартирных домах могут быть применены штрафы, которые достигают 80 тысяч рублей, а злостных нарушителей могут даже выселить. О правилах и последствиях нарушения тишины в жилищных комплексах рассказала сенатор Ольга Епифанова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина сосед у двери

Что нарушает тишину в многоквартирных домах

Основными причинами жалоб россиян на соседей остаются:

Шум в ночное время (громкая музыка, крики, лай собак, работа бытовой техники).

(громкая музыка, крики, лай собак, работа бытовой техники). Шум в "тихие часы" (часто с 13:00 до 15:00).

(часто с 13:00 до 15:00). Нарушения при проведении ремонтных работ (с 23:00 до 7:00).

Такие действия могут нарушать комфорт жизни соседей и приводить к жалобам.

Ответственность за нарушение закона

Штрафы за нарушение тишины варьируются в зависимости от типа нарушителя:

Граждане : от 1 000 до 3 000 рублей за первое нарушение, увеличение суммы при повторных случаях.

: от 1 000 до 3 000 рублей за первое нарушение, увеличение суммы при повторных случаях. Должностные лица : до 8 000 рублей в Москве.

: до 8 000 рублей в Москве. Юридические лица: от 40 000 до 80 000 рублей за систематические нарушения.

Если эти меры не помогают, нарушителей могут принудительно выселить.

Как бороться с нарушителями тишины

Если соседи нарушают спокойствие:

Обращайтесь в полицию для оперативной фиксации нарушения.

для оперативной фиксации нарушения. Вызовите участкового или сообщите в управляющую компанию или ТСЖ.

или ТСЖ. В случае систематических проблем — подключите Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Если эти органы не реагируют должным образом, можно обратиться в прокуратуру, местную администрацию или суд, который вправе вынести решение о выселении.

Принудительное выселение за систематические нарушения

По словам сенатора, если нарушитель не реагирует на предупреждения, и его действия создают значительные неудобства для соседей, суд может принять решение о принудительном выселении, сообщает aif.ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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