Как обуздать шумных соседей: штрафы и выселение за нарушение закона о тишине

В России за нарушение закона о тишине в многоквартирных домах могут быть применены штрафы, которые достигают 80 тысяч рублей, а злостных нарушителей могут даже выселить. О правилах и последствиях нарушения тишины в жилищных комплексах рассказала сенатор Ольга Епифанова.
Основными причинами жалоб россиян на соседей остаются:
Такие действия могут нарушать комфорт жизни соседей и приводить к жалобам.
Штрафы за нарушение тишины варьируются в зависимости от типа нарушителя:
Если эти меры не помогают, нарушителей могут принудительно выселить.
Если соседи нарушают спокойствие:
Если эти органы не реагируют должным образом, можно обратиться в прокуратуру, местную администрацию или суд, который вправе вынести решение о выселении.
По словам сенатора, если нарушитель не реагирует на предупреждения, и его действия создают значительные неудобства для соседей, суд может принять решение о принудительном выселении, сообщает aif.ru.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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