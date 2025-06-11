Сочи снова в топе: стоимость частных домов достигла небес — как это повлияет на рынок

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на недвижимость в Сочи уже давно перестали удивлять — теперь они просто поражают. В 2025 году на сочинском рынке недвижимости появился дом, цена которого превышает 1 миллиард рублей, а в целом рынок продолжает оставаться высокоценным.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Самый дорогой дом в Сочи — 1,3 миллиарда рублей

На данный момент на рынке представлено 3987 частных домов. Самый дорогой из них оценен в 1,3 миллиарда рублей. Этот дом не только самый дорогой, но и один из самых больших по площади — его размеры достигают почти 3,3 тысячи квадратных метров.

Снижение цен и тенденции рынка

Средняя цена на частный дом в Сочи за прошедший год снизилась на 13,4% — теперь средняя цена составляет 5,27 миллиона рублей. Год назад этот показатель был на уровне 39,4 миллиона рублей.

Важно: Пик цен пришёлся на начало 2024 года, когда средняя стоимость частного дома составляла 58 миллионов рублей.

Рынок за последние 5 лет

За последние пять лет цена на дома в Сочи увеличилась на 44,7% — это 10,53 миллиона рублей в среднем. Для сравнения: в весной 2020 года средняя цена частного дома составляла 23,57 миллиона рублей.

Рост с начала 2025 года

С начала текущего года цены на частные дома в Сочи снова начали расти. Средняя стоимость объекта на данный момент составляет 34,1 миллиона рублей, что на 14,6% больше по сравнению с январём 2025 года. В денежном выражении это увеличение на 4,35 миллиона рублей.

Почему Сочи? Тренды курортного рынка

Сочи продолжает быть популярным не только как курорт, но и как место для покупки элитной недвижимости. Даже с учетом колебаний цен, спрос на престижные объекты остаётся высоким, благодаря уникальному сочетанию природных красот и развитой инфраструктуры, сообщает kubanpress.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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