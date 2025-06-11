Один кухонный ингредиент — и ваш душ снова поёт, а не хрипит

Каждый раз, когда вода начинает идти неровно, срываясь на струйки, а на поверхности насадки появляются белые разводы — это сигнал: пора навести порядок. Но не стоит сразу бежать в магазин за дорогими средствами. Есть простой и натуральный способ, который действительно работает.
На насадке для душа со временем скапливаются минеральные отложения, особенно в районах с жёсткой водой. Это мешает нормальной подаче воды, портит внешний вид и может даже привести к поломке. Решение — регулярная чистка, минимум раз в 1-2 месяца.
Обычный столовый уксус — удивительно эффективное средство. Он:
И при этом он экологичен и безопасен для металла и пластика.
Понадобится:
Просто налейте уксус в пакет, опустите в него насадку так, чтобы она полностью погрузилась в раствор, и закрепите. Оставьте минимум на час. Затем промойте горячей водой — и вы удивитесь, насколько лучше стал работать душ.
Если у вас необычная или деликатная насадка, сначала проверьте действие уксуса на незаметной части. Иногда покрытие может быть чувствительно к кислоте.
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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