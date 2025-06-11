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Один кухонный ингредиент — и ваш душ снова поёт, а не хрипит

1:37
Недвижимость

Каждый раз, когда вода начинает идти неровно, срываясь на струйки, а на поверхности насадки появляются белые разводы — это сигнал: пора навести порядок. Но не стоит сразу бежать в магазин за дорогими средствами. Есть простой и натуральный способ, который действительно работает.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

В чём проблема

На насадке для душа со временем скапливаются минеральные отложения, особенно в районах с жёсткой водой. Это мешает нормальной подаче воды, портит внешний вид и может даже привести к поломке. Решение — регулярная чистка, минимум раз в 1-2 месяца.

Чем поможет уксус

Обычный столовый уксус — удивительно эффективное средство. Он:

  • растворяет известковый налёт и остатки мыла;
  • очищает труднодоступные отверстия;
  • убивает бактерии, которым нравится тёплая влажная среда;
  • продлевает срок службы сантехники.

И при этом он экологичен и безопасен для металла и пластика.

Как применять

Понадобится:

  • уксус (можно яблочный или столовый),
  • полиэтиленовый пакет,
  • резинка или шпагат.

Просто налейте уксус в пакет, опустите в него насадку так, чтобы она полностью погрузилась в раствор, и закрепите. Оставьте минимум на час. Затем промойте горячей водой — и вы удивитесь, насколько лучше стал работать душ.

Советы по безопасности

Если у вас необычная или деликатная насадка, сначала проверьте действие уксуса на незаметной части. Иногда покрытие может быть чувствительно к кислоте.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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