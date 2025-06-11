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Дом под осадой муравьев? Ваша приправа знает, как устроить контратаку

1:47
Недвижимость

Каждое лето — одна и та же история. Муравьи маршируют по кухне, а мухи устраивают пир на фруктах и обеденном столе. Хочется схватиться за химикаты? Не спешите: эффективное, натуральное и абсолютно безопасное решение уже есть в вашем кухонном шкафу. Речь идёт о кайенском перце.

Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Обычная специя с необычными способностями

Да, тот самый порошок, которым вы приправляете блюда, может стать грозным врагом для насекомых. Всё дело в капсаицине — веществе, благодаря которому перец такой острый. Эта молекула воздействует на сенсоры насекомых, заставляя их держаться подальше.

Кайенский перец не убивает — он создаёт невидимую баррикаду, которую муравьи и мухи обходят стороной. Это работает сразу в трёх направлениях:

  • раздражает сенсорные рецепторы;
  • мешает дышать при контакте с порошком;
  • блокирует привычные маршруты, которые насекомые стараются избегать.

Натурально, безопасно, эффективно

Кайенский перец не испаряет токсины, не оставляет пятен и абсолютно безопасен при аккуратном использовании рядом с детьми и животными.

Как использовать

  • Найдите места, где часто появляются муравьи или мухи — подоконники, щели, кухонные плинтусы.
  • Насыпьте тонкий слой кайенского перца вдоль маршрутов или возле входов в гнездо.
  • Обновляйте слой каждые 2-3 дня — особенно после влажной уборки или дождя, если средство применяется на открытом воздухе.

Это простое решение не требует усилий, а результат говорит сам за себя — никакой химии, никакого запаха, никакого вторжения.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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