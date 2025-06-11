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Болгарская недвижимость на стероидах: кому выгодно, а кто проиграет

1:56
Недвижимость

2025 год обещает стать рекордным для рынка недвижимости Болгарии. Уже в первом квартале цены подскочили на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и это, похоже, только начало.

Болгария
Фото: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com is licensed under GNU Free Documentation License
Болгария

Что ждёт рынок

"После вступления в еврозону, скорее всего, в 2026 году, рост цен замедлится — примерно до 10% в год", — говорит председатель Национального объединения "Недвижимость" Александр Бочев.

Он приводит в пример Хорватию: за 5 лет, с момента присоединения к еврозоне, там фиксировался рост от 6% до 10% в год. Лишь в 2022 году было исключение — резкий скачок на 17%. Но уже в 2023 и 2024 годах цены вернулись в прогнозируемые рамки.

Почему рынок на подъёме

Антон Андонов, директор агентства ERA, отмечает: 2024 год стал по-настоящему взрывным. Было заключено около 95 000 сделок, а общий оборот превысил 12 миллиардов левов. Всё это — на фоне:

  • устойчивого роста доходов населения,
  • низких ставок по ипотеке,
  • инфляции,
  • ожиданий перехода на евро.

Но, как добавляет Андонов, такое бурное развитие — временно: "После введения евро мы увидим нормализацию. Примерно 6% роста и около 80 000 сделок в год. Текущие темпы нереалистичны в долгосрочной перспективе".

Грядут перемены для брокеров

Отдельно эксперты затронули тему регулирования деятельности риелторов. На фоне вступления в еврозону назрела необходимость законодательно закрепить стандарты. Уже подан законопроект от партии "Есть такой народ", и профессиональное сообщество надеется на институциональную поддержку.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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