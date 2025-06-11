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Секретные улицы, где недвижимость становится золотом — и не фигурально

1:45
Недвижимость

Пока по всей Франции цены на жильё идут вниз, Ницца будто живёт в другом измерении. Климат, море, пейзажи и неповторимая атмосфера привлекают всё больше состоятельных пенсионеров и иностранных покупателей. Здесь стабильность — это не скука, а стратегия.

Ницца, Франция. Вид на старый город и Собор Св. Репараты
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Денисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ницца, Франция. Вид на старый город и Собор Св. Репараты

В отличие от других французских городов, где стоимость квадратного метра стремительно падает, в Ницце наблюдается обратная тенденция. По данным PAP, в мае 2025 года зафиксирован лёгкий, но всё же рост — +0,3% за год. Средняя цена составляет 4785 евро за квадратный метр. Студии буквально исчезают с рынка — маленькие квартиры в большом спросе.

Где горячо

Лидирует квартал Карре д'Ор — между Английской набережной и бульваром Виктора Гюго. Здесь жильё в зданиях Belle Époque стоит около 7706 евро/м². Следом идут улица Рю де Франс (7069 евро) и Мон-Борон (7058 евро), где за тишину и панораму платят до 11 500 евро за квадрат.

На севере по-прежнему популярен район Симье. Семейная атмосфера, архитектура, близость к культурным памятникам — всё это делает его желанным. Здесь виллы продаются в среднем по 5748 евро/м².

Востребованность и дефицит предложений удерживают рынок на плаву. Даже при общей рецессии французской недвижимости Ницца остаётся исключением — роскошным и дорогим.

Уточнения

Ни́цца (фр. Nice [nis], окс. Niça, итал. Nizza, лат. Nicaea, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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