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Забудьте про дорогие вещи: как создать уют в квартире с помощью простых идей

2:35
Недвижимость

Настоящий уют создается не ценниками и роскошью, а деталями, наполненными смыслом и сделанными с душой. Чтобы наполнить дом уютом, не нужно тратить большие суммы — достаточно обратить внимание на несколько простых, но очень эффективных вещей.

Журнальный столик
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol is licensed under Public domian
Журнальный столик

Зелень — лучший друг уюта

Комнатные растения делают пространство живым и свежим. Крупный фикус в углу, пышный папоротник на подставке или небольшие суккуленты на подоконнике не только украсят интерьер, но и улучшат качество воздуха. Главное — выбрать неприхотливые растения, которые не требуют много внимания.

Текстиль создаёт тепло и комфорт

Мягкие подушки разных форм и размеров на диване, уютный плед, брошенный небрежно, и ковер, объединяющий зону отдыха — все это меняет атмосферу дома. Лучше выбирать натуральные ткани с приятной фактурой: лен, хлопок или вязаное полотно. Иногда достаточно даже одного нового пледа, чтобы комната заиграла по-новому.

Свет играет ключевую роль

Теплые гирлянды на полке или в стеклянной банке, несколько свечей (LED-свечи — безопасная альтернатива) и небольшой ночник создают волшебное настроение вечером. Такой свет дарит ощущение уюта и спокойствия.

Книги — это не только знания, но и стиль

Не прячьте книги в шкаф — пусть они будут частью интерьера. Стеллажи с книгами, аккуратные стопки на журнальном столике или даже старые издания в красивых обложках придают дому интеллект и характер.

Личные фотографии в винтажных рамках

Личные фото — отличное украшение, но лучше отказаться от стандартных пластиковых рамок из магазинов. Можно найти красивые винтажные рамки на блошином рынке, покрасить их в один цвет и оформить коллаж — это добавит дому уникальности и тепла.

Природные материалы наполняют дом энергией

Ветки в высокой вазе, красивые камни, шишки и ракушки, собранные на прогулке — это не только бесплатно, но и очень красиво. Такие детали приносят в дом частичку природы и создают атмосферу спокойствия.

Аромат — последний штрих

Не обязательно покупать дорогие диффузоры. Можно выбрать натуральные ароматические свечи или просто поставить чашку с любимыми травами и специями. Приятный аромат делает дом действительно уютным и гостеприимным.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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