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В чём хитрость экономии электроэнергии? Её знает лишь единицы

1:27
Недвижимость

Одним из простых, но эффективных способов оптимизировать расходы на электроэнергию становится замена классического электросчётчика на более современный — умный счётчик.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Хотя он не уменьшает напрямую количество потребляемой энергии, его преимущества заключаются в том, что он помогает выявлять скрытые резервы и выявлять "энергопожирателей" в доме.

Эксперты уверяют: тот факт, что вы имеете полный контроль и прозрачность над потреблением, позволяет намного эффективнее управлять расходами. Если вы сможете в режиме реального времени следить за показателями через специальное приложение на смартфоне, то быстро обнаружите, какие приборы тратят больше всего энергии и когда.

Умный счётчик: что он умеет?

Современные умные счётчики постепенно заменяют привычные модели. Они не только непрерывно фиксируют потребление электроэнергии, но и передают данные на мобильное приложение пользователя. Это значит, что вся информация об энергозатратах становится доступна буквально в режиме реального времени.

Для владельцев домов это означает возможность принимать более взвешенные решения: например, понять, стоит ли менять старый холодильник на более энергоэффективный или отключить неиспользуемые приборы. Система помогает отслеживать ежедневное потребление и вовремя выявлять непредвиденные расходы.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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