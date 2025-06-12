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Как сэкономить до 70% на стирке: секреты правильного выбора программы

3:13
Недвижимость

Если кажется, что затраты на стирку растут с каждым месяцем — это далеко не случайность. Электричество, вода, моющие средства — всё вместе может значительно ударить по семейному бюджету.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Однако существует несколько простых приёмов, которые помогают снизить расходы, не жертвуя качеством стирки и не уменьшая её количество. Одним из ключевых секретов называют правильный выбор программы на стиральной машине.

Современные модели стиральных машин оснащены энергосберегающими режимами, такими как "ECO" или "Быстрая программа". Эти опции позволяют экономить и воду, и электричество, сохраняя при этом чистоту вещей.

Так, в программе "ECO" стирка проходит при более низкой температуре, но с увеличенным временем цикла. За счёт этого моющее средство лучше растворяется, а вещи стираются бережно и эффективно.

Эксперты утверждают, что стирка при 30 градусах даёт такой же результат, как при 60, но экономит до половины энергии. Если же выбрать температуру 20°C, экономия электроэнергии достигает 70% в сравнении со стандартными 40 градусами.

В видео на YouTube-канале Under the Median подробно рассказывают о четырёх простых способах сэкономить на стирке, одним из которых является именно выбор правильной программы.

При этом в тех моделях, где есть возможность установить температуру вручную, рекомендуется обратить внимание на режимы типа "ручная" или "деликатная" стирка, где легко выбрать 20 °C. В машинах без такой функции лучше остановиться на режиме "ЭКО" с низкой температурой и использовать специальные моющие средства, рассчитанные на холодную стирку, которые содержат ферменты и эффективно работают при низких температурах.

Даже если у вас старенькая машина, и минимальная температура — 30°C, это уже заметная экономия при правильном выборе порошка.

Другой важный момент — это правильное заполнение барабана. Очень часто стирают маленькие партии, которые не только не экономят ресурсы, но и вредят экологии. В то же время слишком большая загрузка снижает качество стирки и может привести к необходимости её повторять. Оптимальный вариант — наполнять барабан так, чтобы сверху оставалось свободное пространство шириной примерно с руку.

Ещё один способ снизить расходы связан с выбором программы по времени и замачиванием. Длительные, но энергосберегающие циклы помогают экономить воду и энергию на её нагрев, в то время как функции предварительного замачивания стоит использовать только при действительно сильных загрязнениях. В большинстве случаев достаточно просто добавить порошок непосредственно в основную стирку.

Кроме того, на расход влияет и выбор моющего средства. Концентрированные гели и порошки позволяют использовать меньшее количество без потери качества. Перебор с дозировкой создаёт дополнительную нагрузку на машину и требует больше воды для полоскания. 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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