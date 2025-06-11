Вы точно не знали: вот зачем нужна третья ячейка в диспенсере стиральной машины

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие пользователи стиральных машин даже не подозревают, какое значение имеет каждый из отсеков в ящике для моющих средств.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

На самом деле правильное распределение порошков и жидкостей по камерам значительно влияет на качество стирки и состояние одежды после неё. Особенно мало кто знает, зачем нужна третья камера в диспенсере стиральной машины.

В первую очередь, самое крупное отделение, часто отмеченное цифрой "1" или римской "I", предназначено для основного моющего средства. Обычно в него заливают порошок или жидкий гель, который отвечает за устранение большинства загрязнений.

Второе отделение, обозначаемое цифрой "2", римской "II" или символом цветка, предназначено для кондиционера. Он помогает сделать вещи мягче, облегчить глажку и придаёт приятный аромат. Выбор кондиционера — дело вкуса, сегодня в продаже есть средства, рассчитанные на разные типы тканей и предпочтения по запаху.

Особое внимание заслуживает третья камера — зачастую она остаётся без внимания, поскольку большинство пользователей не понимает её предназначение. Эту секцию, обычно отмеченную цифрой "3", треугольником или буквами "CL", предназначают для отбеливателей. Такие средства незаменимы для борьбы с трудновыводимыми пятнами и освежения белого белья.

При этом специалисты подчёркивают, что отбеливатели с хлором хоть и эффективны, но могут повредить цветные вещи.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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